«Проект моей жизни». Волож попрощался с сотрудниками «Яндекса»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож уходит из компании, его прощальный пост 30 декабря был опубликован на корпоративном портале, сообщает The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов).
«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», — цитирует издание текст послания.
В письме Волож сетует на то, что «в суете последних месяцев» так и не попрощался с сотрудниками.
«Новый год – хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами», — написал он, подчеркнув, что «Яндекс» навсегда останется «проектом его жизни».
Бизнесмен также отметил, что по-прежнему заинтересован в том, чтобы помогать развивать четыре международных стартапа компании. Закончил он свое обращение фразой: «Пусть новый год принесет всем мир».
О том, что Волож уйдет из «Яндекса», стало известно летом. В июне Евросоюз внес Воложа в санкционный список, после чего тот покинул совет директоров и посты гендиректора группы компаний и ее международных дочерних структур.
Новая структура
В справке на сайте «Яндекса» указано, что на 30 декабря 2022 года 45,1% голосующих акций и 8,5% обыкновенных по-прежнему принадлежит семейному фонду Воложа. Еще 46,3% голосующих акций и 87,6% акционерного капитала находится в свободном обращении. Оставшиеся 6,6% голосующих акций и 3,2% обыкновенных контролируют сотрудники.
25 ноября стало известно, что «Яндекс» собирается разделить активы и передать международные части сервисов в самостоятельные компании под управлением в Нидерландах. Остальные сервисы продолжат работать в России.
«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — отмечали в компании.
5 декабря глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Незадолго до этого, 30 ноября, Совет Федерации досрочно освободил его от должности.
«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — объяснил Кудрин свой переход.
Как создавался «Яндекс»
Волож окончил Институт нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «прикладная математика» в 1986 году.
В 1989 основал компанию-дистрибьютора оборудования Comptek. В 1993-м здесь была создана программа для поиска на жестком диске компьютера, которую назвали «Yandex» (Yet ANother inDEXer — «еще один индексатор»). Официально поисковую машину Yandex.Ru анонсировали в 1997 году на выставке Softool.
В феврале 2020 года российский Forbes назвал «Яндекс» самой дорогой компанией Рунета, оценив ее стоимость в $14,6 млрд.