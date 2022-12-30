«Проект моей жизни». Волож попрощался с сотрудниками «Яндекса»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попрощался с сотрудниками компании накануне новогодних праздников. В 2022 году ему пришлось покинуть все должности в «Яндексе» из-за санкций. Бизнесмен подтвердил, что совет директоров разрабатывает план реструктуризации.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож уходит из компании, его прощальный пост 30 декабря был опубликован на корпоративном портале, сообщает The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», — цитирует издание текст послания.

В письме Волож сетует на то, что «в суете последних месяцев» так и не попрощался с сотрудниками.

«Новый год – хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами», — написал он, подчеркнув, что «Яндекс» навсегда останется «проектом его жизни».

Бизнесмен также отметил, что по-прежнему заинтересован в том, чтобы помогать развивать четыре международных стартапа компании. Закончил он свое обращение фразой: «Пусть новый год принесет всем мир».

О том, что Волож уйдет из «Яндекса», стало известно летом. В июне Евросоюз внес Воложа в санкционный список, после чего тот покинул совет директоров и посты гендиректора группы компаний и ее международных дочерних структур.

Новая структура

В справке на сайте «Яндекса» указано, что на 30 декабря 2022 года 45,1% голосующих акций и 8,5% обыкновенных по-прежнему принадлежит семейному фонду Воложа. Еще 46,3% голосующих акций и 87,6% акционерного капитала находится в свободном обращении. Оставшиеся 6,6% голосующих акций и 3,2% обыкновенных контролируют сотрудники.

25 ноября стало известно, что «Яндекс» собирается разделить активы и передать международные части сервисов в самостоятельные компании под управлением в Нидерландах. Остальные сервисы продолжат работать в России.

«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — отмечали в компании.

5 декабря глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Незадолго до этого, 30 ноября, Совет Федерации досрочно освободил его от должности.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — объяснил Кудрин свой переход.

Как создавался «Яндекс»

Волож окончил Институт нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «прикладная математика» в 1986 году.

В 1989 основал компанию-дистрибьютора оборудования Comptek. В 1993-м здесь была создана программа для поиска на жестком диске компьютера, которую назвали «Yandex» (Yet ANother inDEXer — «еще один индексатор»). Официально поисковую машину Yandex.Ru анонсировали в 1997 году на выставке Softool.

В феврале 2020 года российский Forbes назвал «Яндекс» самой дорогой компанией Рунета, оценив ее стоимость в $14,6 млрд.