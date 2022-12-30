Россияне начнут платить новый налог

Если граждане в следующем году будут получать доход со вкладов, то им придется заплатить с них НДФЛ — в России заканчивается мораторий на налог с процентов по депозитам. Новый сбор больше не привязан к сумме вклада, но зато зависит от ключевой ставки ЦБ. «Газета.Ru» рассказывает все, что нужно знать о новом налоге.

По результатам наступающего 2023 года россиянам впервые предстоит заплатить новый налог — налог с процентов по вкладам. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине.

Налог на доходы со вкладов анонсировал президент Владимир Путин еще в марте 2020 года. Тогда глава государства говорил, что подобная практика существует во многих странах. Дополнительные доходы от этого налога должны быть направлены на поддержку нуждающихся. Изначально сбор должен был начать поступать в бюджет еще в 2021 году. Однако весной прошлого года граждан освободили от его уплаты в качестве меры поддержи из-за пандемии.

Налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут заплатить до декабря 2024-го, уточнили в Минфине. Правила начисления сбора также претерпели изменения.

Раньше предполагалось, что все доходы с вкладов, общая сумма которых превышает 1 млн рублей, будут облагаться НДФЛ. Например, у человека есть три депозита на 700 тыс., 150 тыс. и 320 тыс. рублей. У них разные ставки, но суммарно они превышают 1 млн рублей — поэтому облагаются налогом. Владелец этих трех депозитов по итогам года получил с них доход в 106 тыс. рублей — вот с этой суммы изначально и хотели взимать 13%.

Теперь подход изменился — учитывается не размер вкладов, а только сумма полученного дохода. То есть у гражданина может быть на депозите и менее 1 млн рублей, но сбор все равно придется заплатить государству. При этом существует необлагаемая налогом сумма, которая зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Если в 2023-м она сохранится на уровне 7,5% или ниже (а прогнозы экономистов указывают, что регулятор продолжит в следующем году снижать ставку), то необлагаемая сумма составит 75 тыс. рублей. Если ставка ЦБ будет расти — увеличится и защищенная от налога доля дохода.

Таким образом, если россиянин в 2023 году получит от процентов по вкладам 106 тыс. рублей, то при сохранении нынешних условий ему придется заплатить НДФЛ только с 31 тыс. рублей (106 - 75 = 31).

При этом неважно, когда именно был оформлен депозит — значение играет, когда получен с него доход. Если человек положил вклад на год в конце января 2022 года, то он получит проценты в конце января 2023-го — и будет обязан заплатить с них НДФЛ. Учитываются не только классические срочные вклады, но и накопительные, карточные и другие счета. Исключением станут только эскроу-счета и депозиты, ставка доходности по которым не превышала 1%.

Еще один важный момент: новый налог не делает исключения для малообеспеченных категорий граждан — пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи точно так же должны будут заплатить 13% с доходов по депозитам. Учитываться будут не только рублевые, но и валютные вклады — по ним размер дохода будет пересчитываться на рубли по курсу Центробанка на день получения процентов.

В российских банках подчеркнули, что россиянам не придется самостоятельно рассчитывать размер налога, который им нужно будет заплатить. Всю информацию в ФНС предоставят банки, и налоговая служба выполнит расчет. Кредитные организации не станут раскрывать сумму вклада, а передадут налоговой только информацию о полученном с него доходе.

Сумму сбора гражданин сможет увидеть в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС — она появится там ориентировочно в феврале 2024 года.