«Ответ будет опубликован». В Кремле назвали неприемлемым ценовой потолок на газ

Совет Евросоюза ввел ценовой потолок на газ на уровне €180 за МВт/ч, решение было принято практически единогласно. Механизм начнет применяться с 15 февраля. В Кремле его считают «посягательством на процесс рыночного ценообразования» и называют «неприемлемым». Впрочем, за почти два месяца, которые станут «фазой наблюдений», ограничения могут скорректировать, сообщил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неприемлемыми» любые попытки установления предельной цены на газ и подчеркнул, что Россия в ответ примет «соответствующее решение».

«Любые ссылки на «потолок» неприемлемы», — заявил представитель Кремля, указав, что ограничения нарушают рыночный процесс ценообразования.

России потребуется время, чтобы выработать ответные меры на новые санкции Евросоюза и «тщательно взвесить все за и против при выработке решений», отметил Песков. Он обратил внимание, что аналогичные меры касательно нефти «затянулись».

«Но он [ответ Москвы на введение потолка цен на нефть РФ] будет опубликован. Так же будет и с газом»,— пообещал пресс-секретарь.

В беседе с «Известиями» Песков также отметил, что отсутствие согласия насчет максимальной цены на экспортный газ «вряд ли может говорить о расколе» в ЕС. По его мнению, «это технические расхождения во мнениях».

«Но решение было принято, это посягательство на процесс рыночного ценообразования, оно не может быть для нас приемлемым», — резюмировал он.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия даст ответ на ограничения по газу, когда посмотрит «все условия, которые связаны с принятием такого решения».

Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что введение любых искусственных ограничений на рынке энергоносителей приведет к тому, что Москва не станет торговать с теми, кто поддерживает потолки цен.

Лимит в €180

19 декабря Совет Евросоюза сообщил о введении ценового потолка на газ с 15 февраля на уровне €180 за МВт/ч. Решение о ценовом ограничении было принято практически единогласно. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва уточнила, что против введения ограничений выступила Венгрия, Австрия и Нидерланды воздержались от голосования.

В заявлении Совета говорится, что механизм «коррекции» может быть применен с 15 февраля, если цена на газ останется на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ превысит €35.

К внебиржевым сделкам, в которых участники торгуют напрямую, ограничения применяться не будут. Подчеркивается также, что лимит может быть отменен в случае дефицита на рынке.

Возможность коррекции

Как уточнил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью агентству DPA, если от механизма будут негативные эффекты, он также может быть скорректирован.

«Я надеюсь, мы найдем политическую силу, чтобы еще раз озадачиться этим вопросом», — сказал он.

Период до 15 февраля станет, по словам вице-канцлера, «фазой наблюдений» за которой может последовать и «фаза корректировки». «Скепсис относительно того, что мы, вмешиваясь в рынок, провоцируем побочные эффекты, сохранился», — признал Хабек.

«Крайне сложно применить»

Впрочем, многие эксперты уверены, что даже применить механизм коррекции будет крайне проблематично. Так, президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли предупреждает, что импортеры рискуют стать участниками судебных разбирательств с поставщиками.

«В контрактах указано, что цена на газ привязана к цене TTF, нет упоминания о предельной цене», — поясняет он в интервью агентству ANSA.

Табарелли также уверен, что ценовой потолок «не является решением кризиса», так как для снижения спроса и цен на газ необходимо найти новых поставщиков и построить больше регазификационных установок.