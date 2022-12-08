Пробка в Босфоре. Что происходит у берегов Турции

Затор у пролива Босфор начал образовываться еще 5 декабря — когда ЕС ввел потолок цен на российскую нефть. Новые ограничения в том числе запрещают танкерам получать страховку, если они загрузились сырьем из России дороже $60 за баррель. В Анкаре подтвердили: суда не смогут пройти через Босфор без предъявления страховки на случай аварий и экологических катастроф — таковы требования безопасности. В Москве пообещали подключиться, если ситуацию не удастся решить на уровне страховщиков и транспортных компаний.

Первые сообщения о том, что в проливе Босфор у берегов Турции образовался затор из нефтеналивных танкеров, появились еще в начале недели. Financial Times 5 декабря писала, что в пробке стоит 19 судов.

«В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели «ограничение цен» на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что все суда, проходящие через ее проливы, будут полностью застрахованы», — передавала газета.

По данным FT, Анкара требовала подтверждения страховки судов. Вступившие в силу в понедельник санкции ЕС и G7 в числе прочего запрещают танкерам с сырьем из России получать морскую страховку, если залитая нефть не продавалась по предельной цене в $60 за баррель.

Как пишет издание, Анкара попросила все танкеры с сырой нефтью предоставить письменные подтверждения, что страховка в случае ЧП покроет разлив нефти или другие аварии. Однако международная группа P&I Clubs, представляющая 13 страховщиков, обеспечивающих покрытие ответственности примерно 90% мировых перевозок, заявила, что запрос Турции вышел «далеко за рамки» обычно требуемой общей информации.

Суда бросили якорь вблизи проливов Босфор и Дарданелл — они связывают черноморские порты России с международными. При этом первый танкер, по информации FT, прибыл к проливу еще 29 ноября — то есть почти за неделю до вступления в силу новых ограничений.

В публикации также говорится, что пробка из нефтеналивных судов свидетельствует о том, что санкции против российского сырья приведут к нарушениям в мировых поставках нефти.

6 декабря появилась информация, что среди застрявших в Босфоре судов есть и российские танкеры. Речь идет о судах «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», «Леди Мария», «Леди Ария», Caminero, Roschem 2, которые не могут пройти пролив со стороны Черного моря. По данным сервиса Marinetraffic, отслеживающего передвижения морских судов, большая часть вставших в пробку танкеров — турецкие.

В среду, 7 декабря, в российском МИД выразили обеспокоенность в связи с затором. По словам замминистра иностранных дел Александра Глушко, Москва обсуждает ситуацию по линии транспортных и страховых компаний. Государство, по его мнению, должно будет подключиться, если проблема не разрешится на текущем уровне.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую отрасль в свою очередь заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть западными странами начнет использовать новые схемы страхования сырьевых поставок.

По данным Bloomberg, к вечеру 6 декабря у берегов Турции в застрявших танкерах скопилось не менее 18 млн баррелей нефти (это примерно пятая часть суточной мировой нефтедобычи — «Газета.Ru»). Из 20 судов, как сообщало агенство, 19 везут груз из Казахстана.

В то же время председатель правления казахстанской национальной компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявлял, что среди попавших в затор танкеров не менее десяти имеют отношение к Астане. По его данным, всего у Босфора на якоре стоит 21 танкер, в том числе шесть с нефтью компании «Тенгизшевройл».

Официальный комментарий Анкары появился только вечером 8 декабря. Главное управление по морским делам министерства транспорта Турции подтвердило первоначальную версию FT: через проливы не пропускаются суда, экипаж которых отказывается предъявить страховые документы.

В министерстве объяснили строгие меры необходимостью защиты проливов от возможных катастроф. И напомнили, что требование на предъявление документа P&I (страховой полис судовладельца для решений вопросов в случаях аварий, загрязнения окружающей среды, потери судна или груза, материального и морального ущерба и др.) действует с 2002 года.

В Анкаре также опровергли сообщения некоторых СМИ, что у берегов страны скопилось более сотни нефтяных судов. В турецком Минтрансе заявили, что крупных заторов у Босфора нет, на якоре стоят 15 танкеров, 11 из которых следуют в страны ЕС.