Маск потерял первое место в списке Forbes и сразу же вернул. И так несколько раз

Американский предприниматель Илон Маск несколько раз за среду опускался на вторую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes — и снова возвращался на первую. Миллиардер захватил лидерство в сентябре 2021 года и с тех пор прочно его удерживал. 7 декабря его смог ненадолго обойти владелец LVMH Бернар Арно. Reuters связывает «обнищание» Маска с продажей части акций Tesla. О состоянии основателя Tesla и SpaceX, а также нового хозяина Twitter — в материале «Газеты.Ru».

Миллиардер Илон Маск по крайней мере два раза за день потерял лидерство в списке богатейших людей мира по версии Forbes. На первом месте снова оказался владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно и члены его семьи.

Первый раз Маск уступил первое место рейтинга Арно и его семье, когда его состояние оценивалось в $184,6 млрд, а состояние француза — $185,1 млрд.

Позже состояние Маска оценивается в $185,8 млрд, а состояние Арно и его родственников — $184,7 млрд.

Список обновляется в реальном времени — амплитуда составляет около миллиарда долларов.

Агентство Reuters связывает колебания с тем, что Маску пришлось продать часть акций Tesla, чтобы направить вырученные от продажи ценных бумаг средства на покупку Twitter.

В конце октября Forbes сообщил, что американский предприниматель потерял с начала ноября 2021 года больше трети своего состояния (35%). Год назад состояние миллиардера журнал оценивал в $320,3 млрд, осенью — в $209,4 млрд. Только в октябре этого года Маск лишился $28 млрд.

19 октября компания Tesla опубликовала финансовый отчет за третий квартал (июль — сентябрь), и его результаты разочаровали инвесторов. Компания-производитель электромобилей заработала $21,5 млрд, что чуть ниже прогнозов Уолл-стрит в $22 млрд.

В ноябре прошлого года котировки акций Tesla, наоборот, росли вверх, и на 1 ноября 2021 года состояние Маска в моменте превысило $300 млрд. Он стал первым человеком в истории, чье состояние пробило эту отметку.

Рейтинг Bloomberg

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, Маск по-прежнему занимает первое место. Его состояние агентство оценивает в $179 млрд (— $2,29 млрд).

Бернар Арно находится на втором месте с $165 млрд (— $82,7 млрд). Третье место занимает индийский миллиардер Гаутама Адани с $127 млрд (+ $1,13 млрд).

В конце ноября Bloomberg писал, что состояние Маска сократилось более чем на $100 млрд с начала 2022 года.

«Птичка на свободе»

В конце октября Маск окончательно купил Twitter и описал сделку фразой «птичка на свободе» (the bird is freed). За соцсеть миллиардеру пришлось заплатить $44 млрд. О планах Маска по ее покупке стало известно еще в апреле, и после этого за процессом переговоров следили все деловые СМИ.

Первым делом Маск уволил руководителей соцсети, обвинив топ-менеджеров в том, что они ввели его и инвесторов в заблуждение из-за большого числа фальшивых аккаунтов на платформе. После увольнения Маск лично возглавил компанию.

Объясняя причины покупки и говоря о дальнейшей стратегии развития Twitter, предприниматель утверждал, что хочет максимизировать «свободу слова в соцсети». При этом, обращаясь к рекламодателям, он пообещал, что Twitter не превратится в «бесплатный ад, где можно сказать что угодно без последствий!»

27 октября, на фоне ожидания завершения сделки между Twitter и Илоном Маском, миллиардер поменял свой статус на «Chief Twit» («главным по твитам»).

Позже он дал указание разблокировать профили Дональда Трампа и Канье Уэста — первый возвращаться не стал, второго пришлось снова заблокировать за антисемитизм.