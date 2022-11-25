Travelline: cамое дорогое проживание в отеле в России на Новый год обошлось в 3 млн рублей

Самое дорогое проживание в отеле на предстоящие новогодние каникулы, забронированное в России, обошлось в 3 млн рублей. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на заявление представителя системы бронирования Travelline.

«Наиболее высокобюджетный заказ в Travelline (более 3 млн рублей) — на один из отелей Краснодарского края. Для сравнения: средняя стоимость бронирования по России — 39 тыс. руб., а по Москве — около 20 тыс. руб.», — говорится в материале.

Средняя стоимость размещения на Новый год в российских гостиницах на одну ночь в период с 27 декабря по 10 января в среднем обходится одному туристу в 10,2 тыс. рублей. За год этот показатель при бронировании онлайн увеличился на 11%, уточняется в статье.

Средняя стоимость бронирования в Санкт-Петербурге на новогодние каникулы составляет 7,1 тыс. рублей в сутки. При этом в столице этот показатель оказался еще ниже — 6,7 тыс. рублей, пояснил представитель компании Travelline.

25 ноября аналитики сервиса для командировок Ozon Travel заявили, что работодатели стали заранее планировать командировки из-за роста цен на отели и билеты. По итогам третьего квартала 2022 года средний чек на командировки по России и международные командировки вырос в среднем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.