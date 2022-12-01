«Отменить суверенный иммунитет». Киев предложил ЕС способ конфискации активов Банка России

У Евросоюза нет возможности конфисковать замороженные средства российского Центробанка из-за международного принципа государственного иммунитета, пишет газета Wall Street Journal. Вместо этого там предлагают создать фонд для управления ликвидными активами и в дальнейшем передавать прибыль от этих инвестиций на выплаты Украине. В Киеве предложили обойтись без сложных юридических проволочек и создать международный документ, который лишил бы ЦБ РФ соответствующего иммунитета. Также стало известно, что банк замороженных активов пополнился — Швейцария заблокировала российские средства на сумму $8 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Газета The Wall Street Journal пишет, что представители ЕС признали невозможность конфискации замороженных активов российского ЦБ. В качестве причины указывается действие принципа международного государственного иммунитета.

Издание отмечает, что 30 ноября Еврокомиссия вместо изъятия средств намерена создать специальный фонд для управления ликвидными активами, а прибыли направлять на выплаты Украине. Представители Еврокомиссии сообщили газете, что у ЕС нет точных данных, какой объем российских средств был заморожен, а также какую долю составляют ликвидные активы. В начале спецоперации ВС РФ на Украине страны G7 заморозили активы Центробанка на сумму около $300 млрд — примерно половину от общего объема российских ЗВР, размещенных за рубежом.

Российские ЗВР и частные активы в плену Киев обсуждает с ЕС возможность передачи замороженного золотовалютного резерва РФ и частных российских бизнес-активов в пользу Украины еще с 11 марта. Там полагали, что замороженной суммы будет достаточно, чтобы единоразово покрыть ущерб, причиненный украинской инфраструктуре и экономике. Однако к декабрю предполагаемая сумма ущерба увеличилась. Российские власти не согласны с заморозкой средств Центробанка и, соответственно, их возможной передачей украинской стороне... Читать дальше

WSJ также сообщили, что и американские власти не могут использовать российские активы. Как утверждают анонимные источники из Минфина и Минюста США, органы попросили Конгресс разработать законодательные меры, которые позволяли бы арестовывать, а затем перечислять средства в пользу Украины. Собеседники газеты отмечают, что на данном этапе американская администрация «ограничена в своих действиях».

Пополнение арестфонда

Также стало известно, что Минэкономики Швейцарии объявило о блокировке порядка $8 млрд российских средств.

«По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные активы (российских физ и юрлиц. — «Газета.Ru») в Швейцарии составили 7,5 млрд франков ($7,94 млрд)», — сообщила пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, заблокированы 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах (территориально-административная единица. — «Газета.Ru).

Там отметили, что продолжат искать возможность для блокировки российских средств. Однако, говорится в документе, часть средств по определенным обстоятельствам может быть разморожена.

Еврокомиссия как регулятор

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из заблокированных российских активов, чтобы инвестировать эти средства под управление европейских властей, а прибыли передавать Украине в качестве компенсации.

«Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом <…> средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», — сказала она.

Также фон дер Ляйен предложила создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН – это поспособствует созданию юридически легальной базы для конфискации средств.

«Мы предлагаем создать специализированный суд, поддержанный ООН, для расследования преступления российской агрессии. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы заручиться по возможности наиболее широкой международной поддержкой для этого специализированного суда. <…> Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами. Мы сможем найти легальные пути, чтобы сделать это», — заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК еще в октябре на конференции в Берлине заявила, что Еврокомиссия «может взять на себя бремя работы секретариатом по сбору и распределению международной помощи Киеву».

Адекватные меры РФ

В ответ на заявления фон дер Ляйен представитель МИД России Мария Захарова предупредила ЕС о готовности принять соответствующие ответные меры в адрес европейских активов. Какие именно меры – Захарова не уточнила, однако они будут зависеть от характера действий европейских властей против РФ.

«Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», – передает «Москва 24» ее слова.

Дипломат отметила, что Брюссель тем не менее понесет реальную ответственность, в том числе за последствия для европейского бизнеса.

Лишение иммунитета

В Киеве предлагают упростить процедуру по возможности использования российских активов, сообщает Welt. Как рассказал глава украинского Минюста Денис Малюська, в Киеве добиваются от партнеров решения по отмене государственного иммунитета у ЦБ РФ. По его словам, причиненный стране ущерб колоссален и уже составляет порядка €750 млрд.

«Замороженные средства делятся на три категории, для каждой из которых существуют разные решения. Первая — это российские государственные активы. Они защищены суверенным иммунитетом. Поэтому мы просим наших партнеров отменить суверенный иммунитет для российского Центрального банка», — сказал министр.

Малюська предложил узаконить лишение ЦБ РФ международного иммунитета путем подписания соответствующего международного договора.

Ко второй категории заморозки относятся активы российских госкомпаний, юридическую базу для их конфискации также можно заложить путем создания международного документа. «Олигархические» активы, по его словам, не являются прямой целью для Киева, поскольку «государственные активы – это наиболее крупные суммы». Частные средства, по его словам, можно будет конфисковать в том случае, если будет доказано, что они были получены в результате преступной деятельности.