«Речь идет о серьезной диверсии». На месте подрыва «Северных потоков» нашли следы взрывчатки

Шведские прокуратура и Служба безопасности пришли к выводу: взрывы на «Северных потоках» были диверсией. В ходе расследования на дне Балтийского моря нашли множество посторонних предметов со следами взрывчатки. Что это были за взрывчатые вещества и кто стоит за саботажем, пока неизвестно. В Кремле приветствовали подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на «потоках».

Что выяснили в Швеции

Правоохранительные органы Швеции официально подтвердили, что инцидент в Балтийском море с газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» был преднамеренной «грубой» диверсией. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Швеции.

«При осмотре места происшествия в Балтийском море были изъяты и тщательно задокументированы множество улик. Проведенные анализы этих свидетельств показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметах», — заявил прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование взрывов на газопроводах.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование идет сложно, но следователи уверены, что найдут виновников диверсии и предъявят им обвинение.

Юнгквист отметил, что взаимодействие прокуратуры с другими ведомствами, причастными к расследованию, налажено. Но следствие вынуждено ограниченно выдавать информацию.

Одновременно с прокуратурой заявление о расследовании взрывов на «Северных потоках» сделала шведская Служба безопасности. Там также подтвердили найденные на месте взрывов посторонние предметы и следы взрывчатки на них и отметили, что не сомневаются — причиной инцидента была «серьезная диверсия».

«То что произошло в Балтийском море, очень серьезно. Полиция безопасности внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры, исходя из миссии по защите Швеции и безопасности Швеции», — добавили в ведомстве.

В Кремле позитивно отреагировали на подтверждение шведскими властями версии о диверсии. «Важно найти, кто за этим стоит», — добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что известно об инциденте

Утечка газа в Балтийском море над месте залегания трубопроводов была обнаружена 26 сентября. Выяснилось, что повреждены две нитки газопровода «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2». После этого сейсмологи сообщили, что на маршрутах пролегания газопроводов было зафиксировано два взрыва. Расследованием инцидента занялись шведские и датские власти. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Сотрудников «Газпрома» и компании-оператора Nord Stream AG допустили до осмотра места аварии только в конце октября. После этого президент Владимир Путин со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера сообщил, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 метров глубиной, вырвало трубу длиной 40 м, образовался 260-метровый разрыв.

Аналитическая компания SpaceKnow сообщила, что за несколько дней до теракта на газопроводах в непосредственной близости от них проходили два судна длиной от 95 до 130 метров с отключенными АИС (автоматическая идентификационная система) — то есть, корабли пытались скрыть свое происхождение и маршрут.

Кроме того, военные эксперты с помощью сервисов отслеживания полетов воздушных судов выяснили, что в сентябре над местами подрыва газопроводов летали американские военные вертолеты The Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk под позывным FFAB123.

В конце сентября Путин обвинил «англосаксов» в подрыве трубопроводов. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил президент.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва обладает доказательствами о подрывах трубопроводов западными спецслужбами в прошлом. Но данных об их причастности к инциденту с «Северными потоками» пока нет. При этом Патрушев заявил, что наиболее очевидным выгодополучателем от разрушения труб являются США.

В Вашингтоне отвергли обвинения Москвы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что ранее сказанные президентом Джо Байденом слова о намерении «покончить с «Северным потоком» касались нежелания США ввода газопровода в эксплуатацию, а не его физического уничтожения.

В начале ноября западные СМИ писали, что по некоторым данным, после подрыва газопроводов британский премьер-министр Лиз Трасс отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение со словами «Все сделано». Однако позже само наличие такого сообщения было подвергнуто сомнению: информация о нем базировалась всего лишь на посте в Twitter.