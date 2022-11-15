«Демократы перенаправляли себе миллиарды». В США разгорается скандал вокруг помощи Киеву

Сразу несколько американских конгрессменов потребовали от федерального правительства провести проверку финансовых потоков, которые США выделяют в качестве помощи Украине. В их заявлениях прослеживается связь между обанкротившейся на днях криптобиржей FTX и Демократической партией США — якобы демократы через нее отмывали финансовую помощь Киеву и присваивали средства налогоплательщиков.

Где деньги?

Конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси 15 ноября потребовал немедленно приостановить военную и экономическую помощь Украине, чтобы начать расследование о целевом использовании этих средств.

«Мы должны немедленно прекратить выплаты Украине и начать тщательную проверку по расходованию 60 миллиардов долларов, которые Джо Байден и конгресс уже отправили туда», — написал он в Twitter.

Речь может идти об отмывании Демократической партией США финансовой помощи с помощью криптобиржи FTX, которая 13 ноября объявила об банкротстве. Во всяком случае, именно об этом накануне заявил бывший американский офицер Скотт Беннетт в интервью «Известиям».

По его словам, десятки миллиардов долларов, которые по легенде отправлялись Вашингтоном в Киев для сдерживания «российской агрессии», на самом деле отмывались и возвращались в карманы представителей Демократической партии.

«Украина их не использовала. Она инвестировала эти деньги в биржу FTX, а теперь выясняется, что деньги этой компании исчезли. Еще одна говорящая деталь: экс-владелец FTX Сэм Бэнкман-Фрид — спонсор №2 Демократической партии. Он был частью этой схемы, по которой демократы требовали денег, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе, чтобы украсть выборы-2022 в США. Вот почему каждый месяц они требовали новые и новые миллиарды долларов», — рассказал Беннет.

Он отметил, что FTX была идеальной ширмой для подобного отмывания средств. А чтобы замести следы, криптоплатформу обанкротили.

Еще до краха FTX американская политическая активистка и телеведущая Кэндис Оуэнс в интервью телеканалу Fox News заявляла, что выделяемая Киеву финансовая поддержка от США идет на покупку особняков в Европе представителями украинских элит — ей это подтвердили знакомые в Швейцарии.

Другой американский конгрессмен Брэд Шерман в связи с крахом FTX опубликовал заявление, в котором указал на риски, которые несут криптоактивы. Он поддержал проведение расследования банкротства компании и пообещал законодательно зарегулировать криптовалютный рынок.

Что произошло с FTX

FTX до недавнего времени была третьей по капитализации криптобиржей в мире. Вместе с материнской компанией Alameda Research она управляла активами на несколько десятков миллиардов долларов. Основатель платформы — Сэм Бэнкман-Фрид — до 2017 года был трейдером на Уолл-стрит, а затем основал криптобиржу и выпустил собственный токен FTT (криптоактив). Буквально за пару лет Бэнкман увеличил свое состояние настолько, что вошел в рейтинг Forbes богатейших людей до 30 лет. Его активы оценивались в $16 млрд.

Но в начале ноября американские расследователи опубликовали статью, в которой говорилось о неплатежеспособности FTX и дыре в ее балансе на сотни миллионов долларов. А Bloomberg сообщил, что деятельность платформы расследует и американский регулятор SEC. После этого от токенов FTT начали поспешно избавляться инвесторы. Буквально за несколько дней криптобиржа потеряла до 80% своей стоимости, которая еще в начале года оценивалась примерно в $30 млрд. 13 ноября руководство FTX заявило о банкротстве. Бэнкман же потерял 94% своего богатства.

По данным Reuters Бэнкману удалось с помощью специального программного обеспечения создать лазейку в финансовой системе своей криптобиржи. Благодаря этой уловке он смог вывести со счетов компании от $1 до $2 млрд, отследить которые невозможно.

Как глава FTX помогал демократам и украинцам

Как пишет американское издание Axios, неизвестно происхождение капитала FTX — сейчас в финансовой отчетности разбираются надзорные органы и суд, но этот процесс может занять месяцы.

Издание сообщает, что десятки кандидатов в конгресс от Демократической партии США получали взносы от Бэнкмана на предвыборную кампанию этого года. Всего основатель FTX потратил на финансовую поддержку демократов $37 млн, что сделало его вторым по величине спонсором партии. Причем деньги он выделял в основном демократам, контролирующим Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — это один из ключевых органов американской власти, регулирующих криптоиндустрию.

Он также пообещал пожертвовать демократам как минимум $1 млрд на предвыборную гонку 2024 года, если в ней примет участие республиканец Дональд Трамп.

Еще в марте Киев объявлял, что собрал внушительные пожертвования в различных криптоактивах — $42 млн. После этого Бэнкман предложил Украине услуги своей биржи, чтобы помочь управлять этими средствами. Сумма в итоге выросла до $60 млн. Теперь они вместе с другими деньгами FTX испарились.