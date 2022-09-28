Власти Дании заявили, что «Северные потоки» могут опустеть к концу недели

Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцауф допустил, что поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть к концу недели, передает Reuters.

По словам Беттцауфа, на данный момент из газопроводов утекло больше половины топлива.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с утечкой газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» должен быть расследован. Об этом она сообщила в своем Twitter.

До этого сообщалось, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями.