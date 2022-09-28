Власти Дании заявили, что «Северные потоки» могут опустеть к концу недели

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцауф допустил, что поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть к концу недели, передает Reuters.

По словам Беттцауфа, на данный момент из газопроводов утекло больше половины топлива.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с утечкой газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» должен быть расследован. Об этом она сообщила в своем Twitter.

До этого сообщалось, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть