Не время надевать броши. Центробанк снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,50% годовых. Такое решение регулятор принял из-за продолжающегося замедления годовой инфляции, которая, согласно прогнозам, составит 11-13% в 2022 году и 5-7% в 2023 году. На темп инфляции также повлиял обменный курс рубля. О чем сообщил ЦБ 16 сентября — в материале «Газеты.Ru».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Совет директоров ЦБ сегодня, 16 сентября, решил снизить ключевую ставку на 50 б.п. — до 7,50% годовых. Банк России отметил, что темпы прироста цен на потребительские товары снизились. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на конец октября. На пресс-конференции после оглашения ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина предостерегла от чрезмерно позитивных прогнозов.

«Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что дальнейшие шаги по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом динамики инфляции, процесса перестройки экономики, финансовых рынков, а также внутренних и внешних рисков.

«По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — отметили там.

Показатели ВВП остаются в пределах прогноза.

«Снижение ВВП по итогам 2022 года может сложиться ближе к верхней границе июльского диапазона (-6,0)—(-4,0)%», — говорится в сообщении.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 28 октября 2022 года.

«Пространство для снижения ключевой ставки сузилось»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что дальнейшего снижения показателя ждать не стоит.

«Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, а проинфляционные риски нарастают. Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», — сказала она.

Также она назвала «целесообразным» оставаться в зоне нейтральной политики со ставкой 5-6%.

Набиуллина сообщила, что замедление темпов инфляции связано с процессами в перестройке российской экономики. Данную тенденцию она связала с появлением альтернативных каналов поставок и импортозамещением, а также с укреплением рубля из-за санкций на импорт. Однако в дальнейшем прирост инфляции ускорится.

«Мы считаем, что структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, несмотря на отдельные периоды их коррекции. Это важное обстоятельство, на основе которого мы прогнозируем инфляцию выше цели в следующем году», — добавила она.

Также глава ЦБ сообщила, что ситуация в экономике складывается лучше ожиданий. Это, в частности, касается прогнозов на III квартал текущего года. Тем не менее, она отметила сложное положение дел в угольной, металлургической и лесопромышленной отраслях из-за ограничений на поставки и невозможности продажи товаров на Запад.

Набиуллина также предостерегла от слишком позитивных прогнозов и предупредила о грядущих сложностях на потребительском рынке и в формировании бюджета. По ее словам, потребительский спрос не увеличивается, однако ситуация может измениться, и граждане «начнут ускоренно тратить накопления, а также будут активнее пользоваться необеспеченными кредитами».

«В последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами. Это также может создавать проинфляционные эффекты. <...> Могут возникнуть дополнительные проблемы на стороне предложения. Пока мы еще не в полной мере столкнулись с последствиями ограничений на инвестиционный импорт, поскольку срок службы оборудования достаточно длительный. Со временем эти проблемы могут быть более выраженными».

Также она отметила, что рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ. При инфляции в 4% они могут быть ниже 6%.

Кроме того, она заявила, что пока не видит оснований надевать броши после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке.

«Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», - сказала Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

Раньше глава регулятора на пресс-конференциях по итогам заседаний совета директоров по ставке выступала каждый раз с новой брошью. Таким образом она нередко посылала определенные сигналы рынку.

Активность населения и бизнеса

В ЦБ также сообщили о снижении доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходность долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. В Банке России также отметили приток средств населения в кредитные организации, несмотря на уже произошедшее снижение депозитных ставок.

«Ускорился рост корпоративного кредитования. Восстанавливалось необеспеченное потребительское кредитование, а в ипотечном сегменте наблюдался существенный рост», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные по ВВП за II квартал и ряд показателей указывают, что динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось ранее. По опросам ЦБ, значительная доля предприятий испытывает затруднения в производстве и логистике.

«Однако их деловые настроения продолжают улучшаться по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях», — подчеркнули там.

Однако, отметили в ЦБ, потребительская активность остается сдержанной – это связано со снижением реальных доходов населения и стремлением к сбережению активов. Последний аспект ЦБ связывает с общей экономической неопределенностью и снижением предложения ряда товаров и услуг. Тем не менее, предложение постепенно восстанавливается вместе с развитием импортозамещения.

Также ЦБ отметил стабильную ситуацию на рынке труда, уровень безработицы находится на исторических минимумах.