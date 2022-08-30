«Мы подготовились к этому». «Газпром» останавливает поставки газа во Францию

«Газпром» с 1 сентября останавливает поставки газа французской компании Engie из-за неуплаты за июль. Engie ранее заявляла, что у них с «Газпромом» возникли разногласия по контрактам, но заверила, что это не повлияет на обеспеченность газом. Компания заявила, что уже имеет запасы топлива, необходимые ей и ее клиентам.

«Газпром» с 1 сентября остановит поставки газа французской энергетической компании Engie в связи с неуплатой поставок за июль.

«Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — заявила пресс-служба компании.

В российской компании напомнили о новой схеме расчетов за газ, а также объяснили, что согласно указу президента РФ, если в контрактный срок иностранный покупатель не произвел полную оплату, поставка газа ему запрещается.

«Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов», — прокомментировал решение «Газпрома» представитель Министерства энергетических преобразований Франции.

Разногласия между «Газпромом» и Engie

Ранее Engie, которая на 24% принадлежит государству, получила от «Газпрома» уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа. До какого объема компания собиралась сократить прокачку, не сообщалось.

Французская сторона объяснила, что снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». При этом компания указала, что прекращение поставок не повлияет на обеспеченность газом ее клиентов.

«Engie накопила объемы, необходимые для выполнения обязательств перед клиентами и собственных (технических) требований, и ввела в действие ряд мер для значительного сокращения любого прямого финансового или физического ущерба от прерывания прокачки газа «Газпромом»», — пишет Reuters со ссылкой на заявление Engie.

В беседе с газетой «Ведомости» старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин допустил, что разногласия «Газпрома» с французским концерном могут быть «сопряжены с расчетами по долгосрочному контракту».

Согласно разъяснениям Еврокомиссии в отношении расчетов за российский газ, европейские компании должны считать оплату газа в евро фактом выполнения собственных контрактных обязательств. Однако «Газпром» в соответствии с российским законодательством вынужден считать фактом оплаты поставок зачисление денег в рублях после конвертации.

«Поскольку обе компании вынуждены соблюдать национальное законодательство той страны, в которой они ведут свою хозяйственную деятельность, между ними могут возникать споры в вопросах трактовок отдельных положений контракта», – объяснил эксперт.

Что происходит с поставками газа во Францию

Поставки «Газпрома» уже «существенно» сократились после начала военной операции на Украине, указали в Engie.

По данным компании, в последнее время она получала лишь 1,5 ТВт·ч ежемесячно (около 145,7 млн куб. м в месяц). При этом общий годовой объем поставок Engie в Европу составляет более 400 ТВт·ч.

На российский газ приходилось около 17% потребностей Франции. По оценкам Международного энергетического агентства, Россия ежегодно поставляла во Францию около 14 млрд куб. м газа.

В июне Engie стала одной из трех французских энергокомпаний, которые призвали граждан страны и бизнес ограничить потребление газа на фоне риска сокращения импорта топлива из России. Позднее премьер-министр Франции Элизабет Борн предупредила, что в противном случае потребителям грозят отключения газа, чреватые «серьезными экономическими и социальными последствиями».

Газохранилища заполнены более чем на 90%

Агентство Reuters сообщало, что решение «Газпрома» по сокращению поставок газа во Францию никак не повлияет на ситуацию на энергорынке республики.

Исполнительный вице-президент Engie Клэр Уэйсанд рассказала, что газовые хранилища Франции заполнены более чем на 90%, поэтому у Франции «должно быть достаточно топлива, чтобы выдержать зиму со средними температурами».

При этом она предупредила, что ситуация может обостриться во время возможных похолоданий.

Engie также начала переговоры с алжирской Sonatrach в рамках стратегии замещения российских поставок. Еще в апреле французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция прилагает все усилия, чтобы закупать газ у альтернативных поставщиков.

Позднее он констатировал, что во Франции и Европе в целом закончился «период изобилия и беззаботности».

«Газпром» с начала года года сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,2%, до 78,5 млрд куб. м. При этом в компании не исключили, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных $4000 за 1 тыс. кубометров.

По данным Bloomberg, 27 августа резервы ЕС были заполнены на 79,4% в сравнении с целевым показателем в 80% к 1 ноября. Агентство прогнозирует, что это поможет европейским странам пережить зиму без российского газа, однако вряд ли покроет больше 30% энергетических потребностей региона.