Мы — временное правительство. Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом»

Переговоры Болгарии с российским «Газпромом» продолжатся в рамках действующего контракта, возможность заключения нового договора не обсуждается, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев. Поставки газа «Булгаргазу» были прекращены 27 апреля, так как компания отказалась оплачивать их в рублях. В августе министр энергетики Росен Христов сообщил, что София надеется изменить ряд условий газового контракта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил об отказе вести переговоры с «Газпромом» о каких-либо новых газовых контрактах.

«Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспорт», — цитирует его слова пресс-служба правительства.

В Софии пока решили ограничиться переговорами в рамках действующего договора с российской газовой компанией, подчеркнул Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии.

«Мы считаем, что такой шаг не должен предприниматься временным правительством. Только кабинет и парламент могут взять на себя будущее обязательство», — пояснил вице-премьер.

«Алексиев проинформировал представителей ЕК о действиях, уже предпринятых кризисным штабом правительства Болгарии для преодоления потенциального энергетического кризиса — завершение интерконнектора между Болгарией и Грецией и его ввод в эксплуатацию к 1 октября 2022 года, стабилизация финансовой ситуации и обеспечение ликвидности «Булгаргаза», а также поиск экономических, а не компенсационных механизмов для достижения хорошей цены на природный газ», — говорится на сайте правительства Болгарии.

Переговоры и условия

Ранее стало известно, что болгарские власти рассматривают возможность возобновления поставок газа из РФ. Министр энергетики технического правительства Росен Христов сообщил, что Болгария готова к переговорам с «Газпромом» в рамках действующего контракта, но надеется изменить ряд условий в договоре. По его словам, соответствующее сообщение уже направили российской компании.

В частности, София хочет продлить период получения оставшихся объемов газа — около 2,4 млрд куб. м, чтобы топливо продолжило поступать до окончания отопительного сезона или до лета 2023 года. Кроме того, болгарская сторона больше не хочет импортировать газ по предоплате.

Христов уточнял, что республика может обсудить поставки с «Газпромом» после переговоров по этому вопросу с Азербайджаном и Турцией. Он также подчеркивал, что «не станет министром, который оставит своих сограждан мерзнуть зимой».

На вопрос ведущего программы «Здравствуй, Болгария» о том, поддерживает ли София спецоперацию РФ на Украине, покупая российский газ, Христов ответил: «Мы по-прежнему покупаем российский газ, только через посредников и платим сверху 30%. Если мы говорим о финансировании, Германия должна в первую очередь перестать покупать российский газ. Ведущие страны Европы покупают тот же газ по этим правилам».

Контракты в рублях

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа компании «Булгаргаз» в связи с тем, что та отказалась оплатить счета за топливо в рублях в установленный срок. Для оплаты покупателям из «недружественных стран» необходимо открыть в «Газпромбанке» валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет, откуда их забирает «Газпром».

После прекращения поставок в Софии заявили, что нашли альтернативных поставщиков газа по значительно более низким ценам. Конкретные страны и компании при этом не назывались.

Ранее София выслала 70 сотрудников российских учреждений, ввела квоты для дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыла консульство в Русе.

В ответ Москва объявила 14 сотрудников посольства и консульских служб Болгарии «неприемлемыми» и персонами нон грата. Они были вынуждены покинуть страну в течение 120 часов.

Рекорды последних дней августа

В пятницу, 26 августа, стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3536 за тысячу кубов. Это максимум с марта 2022 года.

Цены резко начали расти в последние дни. Средняя цена на TTF в августе составляет $2363, а в июле газ торговался вообще по $1764 за тысячу кубов.