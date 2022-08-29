Бумага за 95 млрд рублей: Mondi назвал цену продажи своего бизнеса

За распродажей российских активов зарубежными компаниями с начала спецоперации на Украине пристально наблюдают не только эксперты, но и широкая публика. Бизнесмены из недружественных стран уходят из России, теряя большие деньги. Кто продал свой бизнес за треть цены, как американский производитель Reebok, кто за четверть, как финская строительная компания YIT, а кто и вовсе за символическую плату, как «Рено» — по рублю за два завода — в Тольятти и в Москве. В сложившейся ситуации неожиданно высокой выглядит сумма сделки по продаже российского бизнеса австрийского производителя упаковки и офисной бумаги Mondi — 95 миллиардов рублей.

Подсчитали — прослезились

Исход зарубежных компаний задумывался как акция устрашения, которая заставит россиян паниковать, лишит их привычного комфорта и разрушит экономику страны. Однако громогласные заявления о сворачивании иностранного бизнеса в России быстро сменились подсчетом убытков. Общие потери американских, европейских и японских компаний, свернувших бизнес в России, составили около 70 млрд долларов, подсчитали в РИА «Новости». Об убытках в миллиарды долларов сообщили американские компании Shell, PepsiCo, McDonald's, немецкий Mercedes-Benz, норвежская Equinor, датская Carlsberg, французская группа Societe Generale.

Выяснилось, что попытки изолировать Россию открывают перед отечественным бизнесом уникальную возможность дешево, а то и вовсе за бесценок укрепить свои позиции на рынке. В собственность россиян перешли активы ведущих западных компаний в топливно-энергетической сфере, культовые сети быстрого питания и торговые сети, прибыльные производства нефтехимической, пищевой промышленности, крупные банки.

Заявка на исключительность

На общем фоне выделяется заявление австрийской группы Mondi о продаже своего флагманского предприятия в России — «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» — за 95 млрд руб., что по нынешнему курсу составляет 1,5 млрд евро. Эта сумма вызывает удивление, поскольку цена выхода из России для иностранцев составляет либо половину от последней оценки рыночной стоимости, либо сумму, равную одному-трем размерам годовой прибыли до вычета расходов (EBITDA), как пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в конце июня на съезде РСПП. «Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива», — отметил Силуанов.

Австрийской группе Mondi в России принадлежит четыре завода — в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях, а также несколько дилерских компаний. «Монди Сыктывкарский ЛПК» — крупнейший в стране производитель бумаги, производитель самой популярной офисной бумаги «Снегурочка».

В конце 2021 года все активы группы Mondi в России оценивались в 687 млн евро. Получается, что австрийцы рассчитывают получить более чем двойную стоимость всего своего бизнеса в России только за один из своих четырех заводов. Если посмотреть на сумму сделки через призму EBITDA, то запросы австрийцев тоже выглядят завышенными. За 2021 год EBITDA российского подразделения составила 334 млн евро, из чего следует, что австрийцы рассчитывают получить целых пять EBITDA. Хотя, исходя из заявлений представителей российских властей, максимум, на что сейчас могут рассчитывать владельцы российских активов из недружественных стран — это три EBITDA. При этом, «Монди Групп» собирается забрать в качестве дивидендов еще 16 млрд рублей, оставшихся на счетах российского подразделения.

Приобрести бизнес австрийцев собирается инвесткомпания Augment Investments Виктора Харитонина, владельца одной из крупнейших российских фармацевтических компаний «Фармстандарт», чье состояние в этом году Forbes оценил в 1,4 млрд долларов.

Выход за полцены

Процесс ухода из России зарубежных компаний со 2 марта 2022 года контролирует правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Без ее одобрения нельзя оформить продажу собственности новому владельцу, причем цену тоже определяет комиссия. Она была создана для реализации указа президента РФ от 1 марта 2022 года «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Указ стал ответом на санкции в отношении российских физических и юридических лиц со стороны США и примкнувших к ним государств.

Хотя формально «плата за выход» из России не установлена, по словам Антона Силуанова, продажа активов иностранных компаний разрешается на двух условиях: во-первых, компания должна получить согласие профильного ведомства и на продажу, и на покупку актива, а во-вторых, —дисконт должен быть не менее 50 процентов.

Это наглядно демонстрирует пример канадской корпорации Kinross Gold, крупнейшего иностранного инвестора в российскую золотодобычу. Чтобы получить от правительственной комиссии специальное разрешение на продажу своих российских активов, канадцам пришлось согласиться на снижение цены с в 680 до 340 млн долларов.

В официальном сообщении «Монди Групп» указано, что закрыть сделку стороны рассчитывают до конца 2022 года. Помимо правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями сделку должна одобрить еще и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Поскольку суммы большинства подсанкционных сделок по продаже иностранцами российских активов не афишируются, неожиданная публичность «Монди Групп» вызвала бурный интерес у российских бизнес-кругов. Решение правительственной комиссии и окончательная сумма сделки покажет, сохраняют ли российские власти свою жесткость в отношении уходящих иностранных инвесторов.