В Италии предрекли нормирование потребления газа, если цена на топливо не снизится

Правительству Италии в будущем придется нормировать потребление газа и света, если цена природного топлива не снизится. Об этом в Неаполе журналистам заявил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, передает РИА «Новости».

Он отметил, что нормирование нужно будет начать с предприятий, и этого хотелось бы избежать. Однако у Италии нет действующих ядерных реакторов как у Франции, и поэтому страна вынуждена импортировать энергию за рубежом.

«Если мы не вмешаемся, то возникает конкретная опасность того, чтобы решать, кто будет с отоплением, кто нет, кто включает свет, а кто нет», — сказал руководитель партии «Лига».

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость газа в Европе превысила $3300 за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с ростом цен на газ украинцев ждет самая сложная зима в истории страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон напротив выразил уверенность, что грядущей зимой в стране не будет никаких проблем с поставками газа.