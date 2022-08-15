«Меня неоднократно выручала IKEA». Дизайнеры — об уходе шведского бренда

15 августа IKEA завершила финальную распродажу накануне полного расставания с российским рынком. «Газета.Ru» обсудила исход шведского бренда с двумя российскими дизайнерами — они рассказали, что скандинавский стиль выходит из моды, а аксессуары для дома можно найти в Fix Price.

«Широкую популярность мебель IKEA получила именно в эконом-сегменте российского рынка. Зачастую такую мебель использовали для хоум-стейджинга или квартир под сдачу, также ей оборудовали детские комнаты», — говорит дизайнер интерьеров и интерьерный стилист Елена Карасаева.

По ее словам, основное преимущество IKEA было во взаимозаменяемости и предсказуемости размеров изделий, что давало возможность комбинировать и совмещать товары с более дорогой мебелью.

«Например, мы брали стеллажи и столы, перекрашивали их и это позволяло изменить товар до неузнаваемости. Что касается вкусов российского потребителя, сложно сказать, что этот бренд изменил взгляды: скорее, он привил людям любовь к скандинавскому стилю, так как в момент появления магазинов на рынке скандинавский декор был чем-то новым и в то же время интересным», — вспомнила Карасаева.

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Дизайнер выразила мнение, что сейчас на российском рынке есть достойные варианты на замену.

В качестве примера она привела сеть магазинов эконом-класса Fix Price.

«Там часто появляются разные тематические коллекции, элементы которой подойдут практически под любой интерьер. Та же коллекция с элементами, напоминающими о Провансе. Огромным плюсом становится и то, что коллекция затрагивает всю товарную линейку: это не только элементы декора, но и посуда, кухонная утварь, различные ящики для хранения, стаканы для ванной. В IKEA тоже были аналогичные истории», — рассказала эксперт.

Карасаева считает, что перемены — к лучшему, а уход IKEA — не конец эпохи для дизайнеров.

«Скандинавские тренды постепенно отживают свое и на смену им приходят совсем другие тенденции. Для рынка дизайна не изменится фактически ничего: уверена, что российские производители быстро займут освободившуюся нишу и спрос, который сформировался на данный момент», — уверена она.

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В свою очередь дизайнер и основатель PV Design Studio Виктория Пашинская выразила мнение, что шведский бренд не изменил вкусы россиян, но вещи оттуда «были дома у каждого».

«Для тех, кто работал с малым или средним бюджетом, IKEA была «палочкой-выручалочкой». В их шоурумах всегда можно было найти достойные дизайнерские решения для малых квартир. Их фишка — удобство и простота. Утром заказал — вечером уже собрано. В IKEA была система рассрочек, что тоже особенно удобно для российских граждан. Выгоден бренд был и для ремонта квартир, которые сдавали в аренду», — вспомнила Пашинская.

Она также рассказала, что мебель из IKEA была удобна и бизнесу — для оформления общественных пространств.

«Изделия мобильны и их легко переработать в более эксклюзивные варианты. Как правило заказчикам коммерческой недвижимости нужен быстрый результат. Пока идут календарные каникулы на аренду. Меня неоднократно так выручала IKEA», — рассказала дизайнер.

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Она также отметила, что ее собственные клиенты редко выбирали скандинавский стиль шведского бренда, предпочитая классику или ар-деко.

«Эти стили — отголосок к прошлому, когда старые вещи приобретают новую жизнь. IKEA под такую концепцию совсем не подходит. На выставке в Милане 4 года назад было представлено много мебели с 60-х по 90-е. Она была переработана и сделана под современность, но с «изюминкой» из прошлого. Теперь смело можно сказать, что тренд дошел и до России. На смену IKEA придет стилистика Mid-century», — считает дизайнер.

Пашинская также рассказала, что качество российской продукции выросло, и выразила мнение, что со временем на отечественном рынке «появится что-то аналогичное IKEA».