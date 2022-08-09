IKEA закрывает распродажу через шесть дней. Где потом искать эти товары

В шведском ретейлере IKEA объявили о закрытии онлайн-распродажи 15 августа в связи со сворачиванием бизнеса в России. Однако у россиян останется возможность приобрести товары и после этой даты. Продукцию для шведской компании поставляли более 30 российских производителей. Их ассортимент по-прежнему будет доступен на крупных маркетплейсах, включая Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Какие товары IKEA и их российские аналоги останутся в продаже после середины августа — в обзоре «Газеты.Ru».

Финальная распродажа

В шведском ретейлере IKEA объявили дату окончания финальной онлайн-распродажи товаров в России в связи со сворачиванием бизнеса компании в России. Точкой невозврата станет 15 августа, сообщается на сайте IKEA.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса», — говорится в заявлении компании.

Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать исключительно на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров. Заказы, сделанные до конца распродажи, покупатели получат в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, уточнили в компании.

Несмотря на прекращение деятельности шведского ретейлера, у россиян останется возможность приобрести товары, которые производились для него местными компаниями, а также их аналоги. По данным Минпромторга, более 30 отечественных предприятий работали с зарубежным гигантом. Некоторые из них продолжают делать те же или очень похожие товары.

«Яндекс.Маркет»

В начале августа компании, которые производили товары для IKEA, начали продавать мебель, текстиль и продукцию для дома на «Яндекс.Маркете». Маркетплейс создал для них специальную страницу. В число поставщиков, сотрудничающих с российским площадкой, вошли 11 компаний. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». В «Яндекс.Маркете» сообщали, что ведут переговоры о подключении к платформе и других производителей товаров IKEA.

На спецстранице маркетплейса можно найти постельное белье Arua — пододеяльники, наволочки и простыни. Компания Askona продает матрасы и матрасные чехлы.

На «Я.Маркете» россияне смогут приобрести непосредственно и товары IKEA. Среди них — стулья, табуреты, журнальные столики, тумбы под телевизор, письменные столы, напольные этажерки, косметические зеркала, подставки под ноутбук, кухонная посуда и другие.

При этом желающим стоит поспешить — ряд моделей уже распроданы, а к 15 августа, вероятнее всего, представленный на маркетплейсе ассортимент существенно сократится из-за ажиотажа вокруг финальной распродажи шведского ретейлера.

Wildberries и Ozon

Приобрести продукцию IKEA и аналоги от российских поставщиков можно приобрести и на других крупных маркетплейсах. В конце июня их ассортимент появился на Wildberries.

На данный момент мебельная линейка шведского ретейлера представлена комодами, скамьями, одеялами, винными столиками, матрасами, подушками, гардинами, полотенцами, ванными полками, кухонной посудой и другими категориями товаров. Есть даже молотый кофе от IKEA.

На спецстранице Ozon россиянам доступны двуспальные кровати, одеяла, стулья, подставки для смартфонов, мягкие игрушки, контейнеры для специй, чистящие ролики для одежды, многоразовые пакеты, корзины под цветы, пищевые контейнеры, колесики для кресел, разделочные доски и множество других товаров от шведского ретейлера.

Российские поставщики

После 15 августа россияне смогут приобрести товары шведского ретейлера и их аналоги на сайтах поставщиков. Например, мебель Billy для IKEA производила компания WallyTally. На сайте фирмы линейка представлена под тем же названием. Сейчас на мебельный ассортимент компании действуют большие скидки — от 20% до 32%.

Постельное белье для шведского ретейлера шила компания «Шуйские ситцы». После того, как IKEA прекратила с ней сотрудничество, поставщик создал собственную коллекцию постельного белья Yerrna, похожего на модели IKEA. В настоящее время коллекцию можно купить на Ozon и Wildberries. Скидки на постельное белье достигают 50% и выше.

Компания «Аскона» производила для IKEA 80% ассортимента матрасов. Несмотря на то, что российская фирма в дальнейшем не планирует производить копии товаров шведского ретейлера, в ассортименте компании есть очень похожие матрасы — серии Basic и Sleep Expert. На Wildberries cейчас действуют скидки 45% на модель Basic Comfort, а на Ozon уценка на Basic Action составляет 90%.

Кроме того, россиянам также будут доступны и другие аналоги товаров шведского ретейлера — махровые и вафельные полотенца от фабрики «Донецкая мануфактура» (модели Termini, Calm, Veliera продаются на сайте интернет-магазина Cleanelly), стеллажи, полки, кухонную мебель, столешницы от фирмы «Ластра» (стеллажи ХИТ, «Классик» и другие доступны на сайте фабрики, а также на Ozon), подушки, одеяла, подушки для стульев, скамеек, качелей, шторы, пледы под брендом «Бельвита» от компании «Инфотекс» (можно приобрести на Ozon) и даже сырники от компании Mr.Food (поставляет тот же продукт в «Ашан», «Магнит», «Пятерочку», «Самокат», «Вкусвилл» под брендами Mr.Food и Creative Kitchen).

В дальнейшем на крупных маркетплейсах, возможно, появятся и аналоги матрасов IKEA от российского производителя «Орматек». Компания планирует продавать оптовым партнерам две модели матрасов с идентичными характеристиками, как у товаров, производимых для IKEA: «Берген» — аналог Malvik, «Осло» — аналог Hovag.