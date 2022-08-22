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Бизнес

Финская Fennovoima потребовала от «Росатома» €2 млрд за недостроенную АЭС

Заказчик строительства финской АЭС «Ханхикиви-1» подал иск к «Росатому»

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Reuters
Генеральный директор Fennovoima Йоахим Шпехт сообщил о поданном в суд иске к «Росатому»: финская компания требует у российской госкорпорации €2 млрд компенсации из-за недостроенной АЭС «Ханхикиви-1». «Дочка» «Росатома» — «РАОС Проект» — не смогла вести бизнес в другой стране, а начавшаяся на Украине военная спецоперация «лишь усугубила ситуацию», утверждает он. «Росатом», скорее всего, подаст ответный иск, и судебный процесс растянется на несколько лет, считает Шпехт.

Финская компания Fennovoima потребовала от «Росатома» €2 млрд за недостроенную АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Fennovoima должна была стать оператором проекта.

«Спор ведется по нескольким вопросам, главным из которых является возвращение авансового платежа в размере €800 млн, сделанного в адрес «дочки» российской госкорпорации — компании «РАОС Проект», — заявил генеральный директор компании Йоахим Шпехт (его слова цитирует газета Helsingin Sanomat).

«В целом сумма претензий составляет почти €2 млрд», — добавил он.

Решение прекратить сотрудничество с «Росатомом» в Хельсинки при этом объясняют, в частности, «риском задержек строительства АЭС российской стороной, а не конфликтом на Украине». «Это [решение] не имело никакого отношения к войне. Война только усугубила ситуацию», — сказал Шпехт, добавив, что «Росатом» предупреждал Fennovoima о возможных новых задержках еще в начале года.

«К сожалению, наш поставщик оборудования не смог улучшить свою работу, — подытожил он, уточнив, что «никто не сомневается в способности «Росатома» построить атомную электростанцию ​​в России, но РАОС был абсолютно не в состоянии вести проект в чуждой им среде».

Электростанция Ханхикиви была одним из первых проектов Росатома в западных странах.

Ответный иск

Глава Fennovoima ожидает, что «Росатом» подаст ответный иск, «так как считает безосновательным расторжение контракта на строительство электростанции». «Предстоит длительная судебная тяжба, финансовые риски которой исчисляются миллиардами евро», — отметил он.

«Сложно оценить, сколько времени займет процесс. Но, конечно, не один год. Уйдет несколько лет», — резюмировал Шпехт.

По его мнению, судебный спор может коснуться и простых граждан, так как помимо крупной промышленности в число акционеров Fennovoima входят и муниципальные энергетические компании.

Проект АЭС

Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» Fennovoima и дочерняя компания Росатома подписали в декабре 2013 года. Станция должна была производить 40% всей необходимой стране энергии, при таком раскладе Финляндии удалось бы достичь углеродной нейтральности к 2035-му году.

Завершить лицензирование АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, затем перенесли на 2019-й год. В итоге полномасштабные работы по строительству объектов будущей АЭС так и не начались. Электростанцию готовятся запустить в 2029 году.

В начале мая Fennovoima расторгла контракт с Росатомом. Компания отмечала, что пошла на такой шаг из-за значительных задержек со стороны RAOS Project и ее неспособности реализовать проект. Также подчеркивалось, что ситуация на Украине повысила риски для осуществления проекта.

Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что «все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет».

Импорт электроэнергии

В апреле финская энергетическая компания Fingrid ограничила импорт электричества из России на треть с 1300 МВт до 900 МВт.

Как отмечал доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила в комментарии газете Helsingin Sanomat, решение Хельсинки направлено на защиту от возможного влияния России в процессе возможной подачи заявки Финляндией в оборонительный альянс НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса. 28 июня в Мадриде был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО.

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