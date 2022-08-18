Алкоголь и «лучшее кофе». Каким будет обновленный Starbucks в России

На Новом Арбате в Москве открылась первая кофейня сети Stars Coffee, которая заменила ушедший из России Starbucks. Новые владельцы планируют открыть 130 кофеен в разных городах России, а в премиальных заведениях сети будут продавать алкоголь. Меню в обновленном Starbucks также планируют полностью изменить. Владельцы сети указали, что открывают «совершенно другое заведение» и надеются «взрастить здесь свои хиты».

В Москве открылась первая кофейня сети Stars Coffee, созданной на основе российского бизнеса ушедшей из страны американской компании Starbucks. Заведение открылось на Новом Арбате.

Логотип сети похож на предыдущий: за основу взяли круг с двумя звездами по бокам, в верхней части написано Stars, в нижней — Coffee. Один из владельцев сети Тимур Юнусов (Тимати) пояснил, что место двухвостой русалки на логотипе заняла похожая на нее Царевна-Лебедь.

В профиле Stars Coffee появился и новый слоган компании: «Bucks ушел, звезды остались».

В соцсетях также появились скриншоты заглавной страницы нового сайта сети кофеен, где она предлагает «лучшее кофе» (орфография сохранена — «Газета.Ru»).

Алкоголь и официанты

Помимо стандартной кофейни в сети будут заведения еще двух форматов.

Второй — это Stars и Redbox (сеть ресторанов с азиатской кухней, которая принадлежит Тимати и Антону Пинскому).

«Это будет совмещенный суши-бар вместе с кофейней. И будет несколько премиальных точек, они будут ближе к ресторанам, где будет алкоголь и другое меню», — рассказал Тимати.

«В тех кофейнях, которые будут премиального класса — их будет две-три штуки, они будут ближе по концепции к ресторану, будет алкогольное меню. Эти заведения будут выше уровнем, с официантами. Планируем первую точку в ТЦ «Авиапарк»,

— добавил его бизнес-партнер Антон Пинский.

В сети Starbucks продаж алкоголя не было.

Что в меню?

После ребрендинга в ресторанах сохранились разные виды кофе, а также сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты.

Стаканы в обновленном Starbucks также будут подписываться, как и раньше. Однако писать имя гостя от руки больше не будут — для этого планируется использовать специальный термопринтер. Привычных напитков из Starbucks в меню также не будет.

«Мы не повторяем Starbucks. Не открываем его заново, — заявил Пинский. — Мы открываем совершенно другое заведение и надеемся взрастить здесь свои хиты из тех продуктов, которые будем продавать. Не надо нас сравнивать».

Создатели Stars Coffee уверяют, что кофе останется высокого качества. Тимати рассказал, что молоко и сиропы будут закупать у российских поставщиков, а кофе привезут из Латинской Америки и Африки.

Пинский добавил, что Stars Coffee также планирует запустить собственную обжарку кофе. «Сейчас выбираем помещения для производства и заказали уже оборудование, думаем уже в конце сентября — начале октября запустить», — уточнил он.

В меню обновленной кофейни кроме эспрессо, американо и фильтр-кофе есть охлажденный кофе фраппе в различных вариациях, несколько видов латте и горячий шоколад. Цены варьируются от 140 рублей за маленький эспрессо до 395 рублей за большой фраппе. В категории «блюда от шефа» представлены два сэндвича стоимостью 365–590 рублей, а также паста и салат.

Как заявили новые владельцы сети, раньше еду привозили в замороженном виде, а теперь «будут доготавливать на месте». Они рассказали, что в меню вместо фраппучино появится фраппучито, но вкус его будет другим.

Тимати пообещал, что цены во всех точках будут такие же, как и в открывшейся кофейне.

«В том же среднем чеке, к которому привыкли люди, приходя сюда, пить кофе и что-то перекусывать, мы и останемся. Цены не изменятся», — заверил он.

close 100% Антон Новодережкин/ТАСС

Планы по расширению

Новые владельцы сети пообещали, что все кофейни Stars Сoffee откроются до конца сентября. Они также рассказали, что сохранили все рабочие места.

«130 заведений: 90 в Москве, 40 в Петербурге и регионах. После [открытия] заведения на Арбате откроются еще 10 до конца августа в Москве и Петербурге, а дальше примерно по два-три ресторана в день. Планируем до конца сентября все открыть. Следующая точка откроется в главном офисе Сбербанка», — сказал Пинский.

Олег Эскиндаров, президент холдинговой компании «Синдика» (выкупила бизнес Starbucks совместно с Юнусовым и Пинским), уточнил, что сеть Stars Coffee может расшириться, а точки могут открыться в новых городах, в которых ранее не присутствовал Starbucks.

«Если мы увидим, что наши прогнозы по финансовой отдаче оправдываются, мы сразу начнем открываться в новых местах, наверное, в новых городах. Хотя, конечно, для нас базовыми точками будут оставаться Москва и Санкт-Петербург», — сказал Эскиндаров.

Владельцы указали, что Starbucks не сможет вернуться в занятые помещения.

«У Starbucks нет возможности вернуться в эти помещения. Starbucks работал в России через своего турецкого франчайзи. Поэтому бизнес мы покупали физически у франчайзи», — указал Пинский.

Он добавил, что мобильное приложение Stars Сoffee заработает уже сегодня, а все неизрасходованные баллы предшествующей сети Starbucks будут перенесены.

В начале марта Starbucks из-за военной операции России на Украине перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни в РФ. 23 мая она сообщила, что приняла решение окончательно уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в стране 15 лет, закрыла 130 заведений.

Активы американской сети кофеен приобрели в партнерстве рэпер Тимур Юнусов (Тимати), бизнесмен Антон Пинский и компания «Синдика». По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма покупки вряд ли превысила 700 млн рублей из-за существенного дисконта. При этом глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценила сделку в диапазоне 1,6-3 млрд рублей.