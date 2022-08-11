Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Футболист «Аталанты» Миранчук приехал в Турин 00:19
Великобритания пообещала передать Украине три дополнительных РСЗО 00:15
Российский теннисист Медведев проиграл Кирьосу на старте «Мастерса» в Монреале 00:05
Россияне стали чаще покупать трехлетние подержанные машины вместо новых 00:00
ТАСС: в Донецке ощущается запах аммиака после обстрела пивзавода ВСУ 10.08.2022, 23:57
«Реал» забил два безответных мяча «Айнтрахту» и стал... 10.08.2022, 23:53
В Бразилии картину за $58,6 млн нашли под кроватью ее похитителя 10.08.2022, 23:49
Тренер Крикунов заявил, что признавшегося в покупке военного билета... 10.08.2022, 23:48
Российские разработчики нашли способ, как сделать уколы безболезненными 10.08.2022, 23:44
Сенат Чехии утвердил отправку 1,2 тысячи военных на восточный фланг НАТО 10.08.2022, 23:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Бизнес

Тетради, дневники и учебники за год подорожали на четверть

Все из-за роста цен на сырье в полтора раза

close
100%
Артем Геодакян/ТАСС
На начало августа розничные цены на учебники повысились на 20-26%, на дневники — на 31%. Закупочные и производственные цены на бумажную продукцию — тетради, учебники и дневники — увеличились еще сильнее. Основная причина — удорожание себестоимости сырья, бумаги и полиграфических красок, в 1,5 раза. ФАС уже получила обращения с просьбой проверить рост цен на школьные принадлежности. В Госдуме согласны - стоимость учебников и тетрадей нужно зарегулировать.

Растет розница...

Розничные цены почти на всю школьную бумажно-белованную продукцию — к ней относятся рабочие и обычные тетради, учебники, дневники — за последний год выросли на 20-30%. Об этом «Газете.Ru» сообщили участники рынка, а также оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

По словам президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, основная причина повышения цен на учебные материалы для школьников связана с мартовским ростом себестоимости производства книг.

«В марте этот показатель увеличился на 30%, у нас в планах пока удерживать данный уровень. По сравнению с июнем прошлого года рост цен на школьные учебники в среднем не превышает 20-26%», — отметил Новиков.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как рассказал «Газете.Ru» Леонид Симаков из «ЧекИндекса» (аналитического ресурса «Платформы ОФД»), средняя стоимость набора тетрадей в России во второй половине июля 2022 года составила 386 рублей. За год рост не такой значительный, как у учебников — всего лишь 5%. А вот средний чек школьного дневника подрос на 31% к прошлогодним показателям — до 181 рублей.

...И стоимость производства

Закупочные и производственные цены на бумажную и белованную продукцию — тетради, дневники и учебники — выросли еще сильнее: на 50%. Основная причина удорожания бумажной продукции — повышение стоимости сырья, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» начальник отдела маркетинга и сбыта продукции ООО «Маяк Канц» Людмила Шеварева.

«К сожалению, в последние два-три года наблюдается постоянное удорожание нашего основного сырья — бумага занимает долю в 80-85% от стоимости тетрадей», — подчеркнула Шеварева.

Она добавила, что с начала 2022 года выросли цены и на другое сырье, включая полиграфические краски, упаковку и проволоку. «Это сырье также используется при производстве тетрадей и альбомов. По сравнению с летом прошлого года увеличение цены произошло примерно в полтора раза», — резюмировала Шеварева.

Рост закупочных цен в полтора раза на тетради, учебники и канцелярские товары подтвердили и в компании «Иглика-Пресс», занимающейся оптовой продажей школьных принадлежностей.

«По сравнению с прошлым годом наши закупочные цены на рабочие тетради выросли на 50%. На канцелярию примерно так же», — рассказали в «Иглика-Пресс».

А вот в «Библио-Глобусе заявили, что рост цен на учебники с начала 2022 года в целом укладывается в тенденцию удорожания последних лет.

«Стоимость учебников растет точно так же, как и цена на остальную книжную продукцию: примерно на 5-7% ежегодно. Не стал исключением и 2022 год», — отметили в «Библио-Глобусе».

Дневник для младшего школьника в настоящее время можно приобрести по цене от 80 рублей (в простой обложке, сброшюрованный под скрепку) до 700 рублей (в переплете из искусственной кожи, с ляссе). Тетради в 12 листов в клетку или линейку в зависимости от качества обложки продаются по цене от 8 до 70 рублей.

«В конце первого квартала 2022 года цены поставщиков на бумажно-беловую продукцию возросли примерно на 30-50%, затем ситуация нормализовалась, цены выровнялись с учетом ежегодной инфляции и сегодня находятся в соответствии с ожиданиями розничной торговли», — резюмировали в «Библио-Глобусе».

Что насчитал «ЧекИндекс»

В начале недели «ЧекИндекс» подсчитал, что стоимость школьного набора во второй половине июля увеличилась на 4% по сравнению с июнем и на 20% к показателям прошлого года, почти до 14 тыс. рублей (13 919 рублей). В этот комплект входят: школьная форма и обувь, вторые брюки или юбка, а также дневник, пенал, набор карандашей, ручек, краски, тетради, рюкзак и другие редметы.

Председатель молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность подорожания цен на школьные принадлежности. Инициативу Шатунова поддержали в Совете Федерации. По словам главы Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, в случае обоснованности повышения стоимости школьного набора государство должно компенсировать часть затрат тем, кто находится в сложной финансовой ситуации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» согласилась, что в условиях подорожания печатной продукции власти должны обратить внимание на регулирование цен.

«В вопросе резкого подорожания печатной учебной продукции нужно что-то делать. Скорее, здесь нужно ставить вопрос о том, что учебники не должны так сильно дорожать. Этот пункт необходимо регулировать в обязательном порядке, но ни в коем случае не переходить на полный отказ от печатных учебников. Данный шаг вызовет большое недовольство родительского сообщества», — подчеркнула парламентарий. По ее мнению, заменять учебники на планшеты не стоит — электронные гаджеты должны использоваться в школах в дополнение к традиционным учебникам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть