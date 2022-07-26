«Нельзя исключать невероятные сценарии». В МИД предупредили, что россияне могут лишиться «шенгена»

Россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы, заявил глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. По его словам, фактически «полностью приостановлена» выдача виз гражданам России консульскими учреждениями Чехии, Польши и стран Прибалтики. «Даже кажущиеся сейчас невероятными» сценарии не стоит исключать, добавил дипломат. В ЕС действительно высказывались идеи отменить для россиян «шенген», а несколько стран запретили выдачу виз.

Прекращение выдачи российским гражданам шенгенских виз не стоит исключать из возможных вариантов развития событий. Об этом в разговоре с ТАСС заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал он.

При этом, добавил дипломат, сейчас МИД наблюдает «фактически полную приостановку» оформления виз россиянам в консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии на территории РФ.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — подчеркнул Волынкин.

По его словам, Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл Евросоюза.

При этом, отметил дипломат, если представить «реальностью ситуацию полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам», то Россия могла бы рассчитывать на выстраивание визового взаимодействия на двусторонней основе с теми странами Европы, которые «способны договариваться».

Некоторые страны ЕС уже прекратили выдавать визы гражданам России.

Кто прекратил выдачу виз

24 февраля, сразу после начала специальной военной операции на Украине, Латвия и Литва приостановили выдачу виз гражданам РФ «в знак солидарности с Украиной и ее людьми, столкнувшимися с агрессивными действиями России».

Тогда же приостановить выдачу виз гражданам России решила Чехия. Власти республики также постановили закрыть российские генеральные консульства в Карловых Варах и Брно и свои дипломатические представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Страна отозвала послов из России и Белоруссии.

23 июня Чехия решила, что россиянам и белорусам не будут выдавать визы и вид на жительство до конца марта 2023 года.

10 марта приостановить выдачу виз россиянам решила Эстония. «В настоящее время планируется временно приостановить выдачу виз C и D гражданам России. Это касается прежде всего новых виз», — сказала министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс.

25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что странам ЕС стоит остановить выдачу шенгенских виз россиянам. 19 апреля Польша приостановила выдачу виз в Калининграде из-за нехватки работников. 14 апреля МИД Польши заявил о практически полном прекращении выдачи виз польским консульством на территории Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что по решению властей РФ польское дипломатическое представительство и консульские учреждения лишились возможности пользоваться своими банковскими счетами, куда приходили визовые сборы. Ранее Польша решила выслать 45 российских дипломатов из-за «нестатусной деятельности», Москва ответила зеркальным выдворением 45 польских дипломатов.

30 мая посольство Дании в России приостановило прием документов на краткосрочные визы и ВНЖ.

Финский визовый вопрос

25 июля финские СМИ сообщили, что депутаты основных парламентских партий Финляндии поддержали отказ в выдаче российским гражданам туристических виз. Идею поддержали в ходе журналистского опроса агентства STT и телекомпании Yle члены Социал-демократической партии Финляндии (СДП), Коалиционной партии, партии «Истинные финны» и «Финляндского центра».

При этом министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что вопрос с визами для россиян следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, Финляндия не планирует в одностороннем порядке прекращать выдачу виз.

«Финляндия поддерживает общую санкционную политику Евросоюза. Но визовый вопрос следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям», — сказала чиновница.