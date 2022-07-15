Металл будущего: в чем алюминий превосходит сталь

Строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство и их развитие имеют огромное значение для роста экономики, для повышения качества жизни людей, говорил на июньском заседании Госсовета Владимир Путин. И одна из главных целей – обеспечить импортозамещение и опережающее создание конкурентных технологий и товаров. Столичный строительный комплекс работает в этом направлении с опережением, показывая пример другим регионам. О необходимости развития внутреннего спроса и более активного применения отечественных изделий более 10 лет назад начал говорить основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. О том, как это удается московским строителям, – в материале «Газеты.Ru».

«У нашего строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в целом России, и регионов. Необходимо его в полной мере реализовывать, – заявил президент Владимир Путин. – И конечно, как и все сферы нашей жизни, стройку, жилищно-коммунальное хозяйство мы должны развивать на принципиально новой технологической базе». Столичные строители ответили на это главе государства открытием после капитального ремонта еще двух поликлиник по новому московскому стандарту. Это детско-взрослая поликлинике в Капотне и филиал №1 городской поликлиники №62 в районе Сокол.

«В столице продолжается масштабная программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту. К 52 обновленным поликлиникам, где уже ведется прием пациентов, добавились еще две, – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. – Теперь получать качественную и доступную медицинскую помощь в отремонтированных зданиях смогут более 67 тысяч жителей районов Капотня и Сокол. В ходе проведения работ в обеих поликлиниках обновили все инженерные системы, выполнили современную внешнюю и внутреннюю отделку, оборудовали кабинеты врачей и общие зоны эргономичной мебелью, а старую медицинскую технику заменили на новую, цифровую. Что не менее важно — прилегающую к зданиям территорию благоустроили. Все изменения, которые происходят в поликлиниках, помогают создавать максимально комфортную и доброжелательную атмосферу для пациентов и медиков».

Легкий металл

Удобство и комфорт для пациентов, новое высокотехнологичное оборудование и профессиональные врачи стали главным залогом здоровья для москвичей. Но не менее важной характеристикой программы «Моя поликлиника» является ее инновационность, основанная на единых принципах архитектурных решений и технического оснащения зданий. Властями города был согласован альбом технических условий оформления поликлиник, в котором упор сделан в том числе на использовании самого передового металла, алюминия.

Еще совсем недавно единственным вариантом отделки фасадов зданий были традиционные фиброцементные панели.

Сегодня благодаря новым технологиям финишных покрытий и высокой пластичности алюминия можно легко получить из плоского листа объемные формы элементов фасадов, поэтому новые и реконструируемые объекты выглядят эстетически более привлекательно. Алюминий даже в сильноагрессивной среде может прослужить в два раза дольше традиционных материалов, применяемых для ограждающих конструкций. «По цене алюминиевые и фиброцементные панели сопоставимы, – говорит руководитель сектора «Строительство» Алюминиевой ассоциации Ольга Огородникова. – Но так как первые почти в пять раз легче (1 квадратный метр весит 5,4 килограмма против 24-25 килограмм), то возникает существенная, примерно в 25 процентов, экономия на системах крепления, различных метизах, анкерах и так далее. К тому же алюминиевые панели выигрывают в скорости и простоте монтажа. Прибавьте к этому их эстетичный внешний вид, долговечность и ремонтопригодность – выбор очевиден».

Без бактерий

Предприятия-участники Алюминиевой ассоциации России предложили городу альтернативные решения на основе рифленых алюминиевых панелей, которые сейчас реализуются полным ходом.

Принимая решение о переходе на алюминиевые панели, московские власти руководствовались, в том числе, и тем, что они легкие, пластичные и подходят для установки на здания 70-х и 80-х годов постройки. Кстати, столичная Дирекция развития объектов здравоохранения уже давно оценила преимущества алюминиевых изделий. Еще в самом начале программы «Моя поликлиника» лечебные учреждения начали оснащать «теплыми» алюминиевыми окнами и алюминиевыми подоконниками с антибактериальным покрытием.

Антибактериальные свойства покрытиям придают специальные добавки с ионами серебра, которые препятствуют образованию колоний бактерий и микробов на поверхности. Сплав на основе алюминия обладает высокой прочностью, превосходящей прочность большинства материалов, которые используются для изготовления оконных блоков и подоконной доски. И сегодня особенно важно, что это полностью российские продукты, производимые в нашей стране. При этом подоконная алюминиевая доска разработана и имеет патент в России, дополнительно сертифицирована и запатентована в Германии, Китае и Турции.

Новая Москва также выбирает конструкции из алюминия. Строительство новых поликлиник и подстанций скорой медпомощи в Новой Москве потребует более 100 тысяч квадратных метров светопрозрачных конструкций. Наряду с высокими теплотехническими характеристиками, конструкции должны обладать повышенной жесткостью и прочностью. Именно окна и двери из «теплого» и «холодного» алюминия соответствуют таким требованиям. На внутренние перегородки помещений традиционно будет использоваться «холодный» алюминий.

Высокий спрос

Алюминий морозоустойчив, а алюминиевые конструкции долговечны. Производители и эксперты рынка говорят, что при надлежащем обслуживании алюминиевые конструкции способны простоять без замены и ремонта до 100 лет, при этом они выдерживают рабочий температурный режим эксплуатации от минус 80 до плюс 80 градусов по Цельсию, не теряя своих характеристик. И даже при низких температурах металл не меняет прочностных характеристик. И медучреждения – далеко не единственный сегмент, где используется этот материал.

Например, архитектурной особенностью жилого квартала «Береговой» в Западном округе столицы станет алюминиевый фасад на основе модульной системы, плоскость которого меняется от одного дома к другому за счет прозрачной и непрозрачной поверхности модуля и напоминает поверхность реки. Такой необычный эффект «течения реки» достигается благодаря комбинации алюминиевых и стеклянных поверхностей, что отражает идею гибкости и изменчивости, лежащую в основе концепции архитектуры жилого комплекса. Площадь поверхности фасадов первого этапа проекта составляет 55 тысяч квадратных метров, для чего потребуется 1500 тонн алюминиевого профиля и комплектующих. Полная реализация проекта потребует изготовления модулей для фасада общей площадью в 150 тысяч квадратных метров.

Кстати, еще два года назад для модернизации фасадов музея «Новый Иерусалим» в Подмосковье для устройства выставок под открытым небом было предложено использовать в качестве облицовочного материала алюминиевые панели. А в прошлом году в деревне Лапино Одинцовского городского округа построили выставочный комплекс с фасадами из меди и алюминия. Центр был задуман как универсальное пространство, оснащенное звуком и сценическим оборудованием для проведения выставок, концертов, театральных представлений, презентаций и других развлекательных мероприятий.

«Сегодня в стране показатель алюминизации жилых зданий составляет 2,4 килограмма на квадратный метр, в планах до 2023 года повысить его до 5, а к 2025 году — до 7,5 килограмма на квадратный метр», — отмечает Ольга Огородникова. Так что спрос на легкий металл продолжит только расти. Тем более, что только в Москве по программе капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту планируется полностью обновить почти половину амбулаторного фонда столицы — свыше 200 зданий.