За сутки таможня Литвы не пропустила 34 фуры с санкционным грузом из Калининграда

Литовская таможня за сутки не пропустила 34 фуры с санкционным грузом из Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках контроля по обеспечению санкционных мер ЕС в Литву из [Калининградской области — «Газета.Ru»] России не были пропущены 34 фуры, которые перевозили грузы из санкционного перечня», — говорится в сообщении таможни.

Уточняется, что среди санкционных грузов есть автомобильные детали, мебель, древесина, изделия из древесины, машинное масло, стекло, алкогольные напитки. Впервые таможня Литвы не пропустила фуру с древесиной в понедельник, 11 июля.

Ранее Калининградская областная таможня сообщала о затруднениях с оформлением фур и автомобилей на границе с Литвой. В качестве причины назывался информационный сбой.

Также в понедельник, 11 июля, стало известно, что Литва расширила ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград.