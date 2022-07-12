Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Отец бросил сына в детском саду, узнав, что это не его биологический ребенок 15:13
В Тюменской области подросткам не удалось спасти тонущего сверстника 15:10
ВВС Индии требуются российские вертолеты Ка-226Т для замены парка 15:07
Минобороны Британии обвинило «Би-би-си» в создании угрозы жизни и репутации солдат 15:07
Аналитик Юшков: «Северный поток — 2» уже окупился из-за рекордных цен на газ... 15:06
Глава СПЧ заявил, что заключившим под стражу ученого Колкера нужно было «получше... 15:05
В Северной Осетии опровергли сообщения о контузии главы региона Меняйло... 15:05
В Ассоциации фармпроизводителей заявили, что отказов поставлять лекарства... 15:04
Россиян предупредили о краже данных через Telegram 15:02
Губерниев считает, что Дзюба поможет «Рубину» попасть во вторую лигу 15:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

За сутки таможня Литвы не пропустила 34 фуры с санкционным грузом из Калининграда

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литовская таможня за сутки не пропустила 34 фуры с санкционным грузом из Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках контроля по обеспечению санкционных мер ЕС в Литву из [Калининградской области — «Газета.Ru»] России не были пропущены 34 фуры, которые перевозили грузы из санкционного перечня», — говорится в сообщении таможни.

Уточняется, что среди санкционных грузов есть автомобильные детали, мебель, древесина, изделия из древесины, машинное масло, стекло, алкогольные напитки. Впервые таможня Литвы не пропустила фуру с древесиной в понедельник, 11 июля.

Ранее Калининградская областная таможня сообщала о затруднениях с оформлением фур и автомобилей на границе с Литвой. В качестве причины назывался информационный сбой.

Также в понедельник, 11 июля, стало известно, что Литва расширила ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть