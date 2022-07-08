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Бизнес

«Многие риски еще сохраняются». Что сказал Путин о ситуации в российской энергетике

Путин призвал российские компании быть готовыми к нефтяному эмбарго в пакете санкций ЕС

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Алексей Никольский/POOL/ТАСС
Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе. Он заявил, что российские компании должны быть готовы к тому, что ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России. Президент также указал, что санкции наносят ущерб экономике страны, многие риски сохраняются, поэтому власти не должны расслабляться. По словам Путина, Россия сосредоточится на наращивании инфраструктуры для диверсификации экспорта газа и нефти на Юг и Восток.

Санкции западных стран наносят ущерб российской экономике, а многие риски еще сохраняются, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.

«Так называемый экономический блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, он, конечно же, провалился. Но хотел бы обратить внимание, что все-таки ущерб он наносит», — сказал президент.

Глава государства призвал членов правительства, руководителей министерств и ведомств «не относиться поверхностно к рискам, внимательно следить за ситуацией». По его словам, он видит, как некоторые чиновники стали «поверхностно относиться к мерам» для купирования рисков из-за санкций.

«Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно, — указал Путин. — Да, мы должны чувствовать себя уверенно, но риски сохраняются и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда». 

По мнению президента, необходимо своевременно реализовывать меры, «которые бы гарантировали стабильность нашей экономики и ее развитие в соответствии с планами», которые власти разработали для среднесрочной и более отдаленной перспективы.

Подготовка к нефтяному эмбарго

Путин напомнил, что российские власти неоднократно предупреждали, что против страны могут ввести нефтяное эмбарго.

«На днях Евросоюз ввел очередной санкционный пакет с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы», — сказал он. По мнению президента, решение Евросоюза не должно было стать неожиданным для российских компаний.

Он попросил доложить, какие меры компании принимают в связи с введением санкций.

Ранее лидеры G7 пообещали рассмотреть ограничение цен на российскую нефть, а Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России ввел отложенное эмбарго на закупки нефти из РФ.

«По ряду показателей наблюдается рост»

Путин сообщил, что добыча нефти в России с начала года выросла на 3,5%, а добыча газа за январь — май сократилась на 2%. По его словам, уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне достиг 10,7 млн баррелей в сутки.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российском ТЭК остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост», — подчеркнул президент.

По его мнению, устойчивость работы топливно-энергетического комплекса была достигнута благодаря мерам по поддержке отрасли, укреплению технологической независимости, а также переориентации экспортных поставок.

Переориентация на Юг и Восток

Президент рассказал, что Москва видит своим приоритетом развитие инфраструктуры для расширения газификации российских регионов и диверсификации экспорта энергоресурсов на Юг и Восток.

«Правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что энергетические компании из России — это «надежные и ответственные партнеры».

Цены на мировом рынке

По словам президента РФ, ограничительные меры в отношении России «гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят».

«Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», — указал Путин.

Он считает, что дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, «даже катастрофическим последствиям на мировом энергорынке».

«Из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов мировые рынки по-прежнему лихорадит», — указал Путин и напомнил, что стоимость нефти марки Brent в середине июня достигла $130 за баррель в условиях ожиданий дефицита.

Президент отметил, что Запад призывает другие страны нарастить объем добычи нефти.

«Глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — подчеркнул он.

Глава государства призвал российские власти в таких условиях руководствоваться «исключительно национальными интересами» и делать все для того, чтобы защитить экономику и благополучие граждан. 

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