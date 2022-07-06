Еврокомиссия готовит план экстренных действий на случай полного отказа от газа РФ

Европейская комиссия (ЕК) во второй половине июля обнародует план экстренных действий на случай, если Россия полностью перестанет экспортировать газ в Европу. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте, передает ТАСС.

Также будут представлены национальные планы стран-членов Евросоюза.

В мае Еврокомиссия приняла решение обеспечить полный отказ от газа РФ в течение трех лет, в течение которых должны быть введены в строй альтернативные мощности.

Ранее внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер в документальном фильме Un president, l'europe et la guerre заявил, что по всей Европе после отказа от российского газа, нефти и угля может начаться тяжелая рецессия.

Также премьер Черногории Дритан Абазович, выступая в парламенте, заявил, что, если поставки газа из России будут остановлены и начнется массовый переход на электроэнергию, Европу ожидает энергетический коллапс.