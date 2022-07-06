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Еврокомиссия готовит план экстренных действий на случай полного отказа от газа РФ

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) во второй половине июля обнародует план экстренных действий на случай, если Россия полностью перестанет экспортировать газ в Европу. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте, передает ТАСС.

Также будут представлены национальные планы стран-членов Евросоюза.

В мае Еврокомиссия приняла решение обеспечить полный отказ от газа РФ в течение трех лет, в течение которых должны быть введены в строй альтернативные мощности.

Ранее внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер в документальном фильме Un president, l'europe et la guerre заявил, что по всей Европе после отказа от российского газа, нефти и угля может начаться тяжелая рецессия.

Также премьер Черногории Дритан Абазович, выступая в парламенте, заявил, что, если поставки газа из России будут остановлены и начнется массовый переход на электроэнергию, Европу ожидает энергетический коллапс.

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