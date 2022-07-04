Стоимость газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров впервые с 10 марта

Биржевые цены на газ в Европе 4 июля впервые с 10 марта превысили $1700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе впервые с 10 марта выросли на 7%, поднявшись выше $1700 за тысячу кубов. В моменте они росли до $1715, то есть рост составил 7,4%.

В начале торгов газ торговался по $1630. Затем цена стала снижаться до $1600, и после этого резко пошла вверх. Однако к 12.52 мск она снова поднялась, достигнув $1767 за тысячу кубометров (+8,47%).

3 июля РИА «Новости», ссылаясь на данные аналитиков, сообщили, что среднемесячная цена газа в Европе в июне выросла почти на 15%, до $1180, из-за рисков сокращения поставок из России. Аналитики посчитали, что компании из Европы будут вынуждены закупать рекордные объемы газа из-за того, что к зиме необходимо заполнить хранилища минимум до 80%.