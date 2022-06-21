Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения ЧС по газу

Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России, эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что правительство Нидерландов приняло решение о снятии ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа, а также о сокращении газового потребления, чтобы к концу 2023 года выйти на добычу 2,8 млрд куб. м газа на Гронингенском газовом месторождении в год. В Амстердаме полагают, что повышение нагрузки на угольные станции даст возможность сэкономить порядка 2 млрд куб. м. газа ежегодно. В настоящий момент 15% газовых потребностей Нидерландов приходятся на Российскую Федерацию.

Представители Датского энергетического агентства рассказали об угрозе значительного ухудшения ситуации с газоснабжением, а также назвали нынешнее положение дел «серьезным».

«Раннее предупреждение означает, что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением ситуации с газоснабжением. Это сигнал игрокам газового рынка готовиться к настоящему кризису поставок», — рассказали в агентстве.

Ранее стало известно, что власти Италии рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.