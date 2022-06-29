Володин допустил отказ стран ЕС от евро. К чему это может привести

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил возвращение стран Евросоюза к национальным валютам на фоне слабеющего евро. Экономисты также допустили подобную возможность в обозримом будущем. Поводом к распаду еврозоны может послужить экономический кризис в южной ее части. Однако ожидать скорого распада все-таки не стоит — этот процесс займет минимум 10 лет. К тому же помешать возврату к квазивалюте ЭКЮ могут помешать США — им невыгодна экономическая самостоятельность ЕС.

Туманное будущее евро

Ослабление евро может стать предпосылкой к отказу стран Евросоюза от этой валюты, вплоть до возвращения к национальным валютам. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. По его словам, ключевой причиной подобного сценария могут стать проблемы финансовой политики Евросоюза.

«Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы. Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», — допустил Володин.

Он также отметил снижающийся курс евро к рублю, который является более обеспеченной валютой. Ослабление европейской валюты сейчас выгодно США, которые «не спешат на помощь европейским странам».

«Рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. Поэтому наша национальная валюта укрепляется <….> Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера», — подчеркнул Володин.

В качестве примера он привел Грецию, госдолг которой достигает 185,4% ВВП, Италию (150,56%), Португалию (121,64%), Испанию (116,38%) и Францию (112,58%). В то же время экономический локомотив ЕС, Германия, отметил Володин, сейчас уже не сможет в одиночку вытаскивать из кризиса проблемные страны — на фоне кризиса североевропейские государства сейчас сами испытывают экономические трудности, резюмировал Володин.

Реален ли возврат к национальным валютам

Страны Евросоюза условно разделяют на два лагеря — представители Еврозоны, в которых основной валютой является евро, и государства, продолжающие использовать национальные валюты. К первым относятся ведущие экономики ЕС, включая Германию и Францию. Ко вторым – Польша (злотые), Чехия (чешская крона), Дания (датская крона) и другие.

В настоящее время представителей Еврозоны больше, чем стран с национальными валютами. Однако в ближайшие 10 лет баланс может измениться, предположила в беседе с «Газетой.Ru» экономист Татьяна Куликова.

«Распад еврозоны — длительный процесс, однако уже сейчас к этому видны предпосылки. Сейчас европейский Центробанк попытался начать ужесточение кредитно-денежной политики из-за высокой инфляции. Вслед за этим сразу полезли вверх ставки по евробондам проблемных стран — Греции, Испании, Португалии, Италии. Увеличилась разница в доходности по ценным бумагам этих стран в сравнении с безрисковыми активами Германии. В итоге пошла так называемая фрагментация еврозоны», — отметила Куликова.

После этого власти ЕС призвали разработать механизм экономической поддержки проблемных стран — открылась дорога к политике количественного смягчения. В итоге печатный станок Евросоюза сейчас отнюдь не ослабевает, а только усиливает темпы. Все это приводит к ослаблению евро и большим вопросам к смыслу существования Еврозоны, резюмировала Куликова.

Вернется ли ЕС к квазивалютам

До образования еврозоны и создания евро страны ЕС использовали в международных расчетах резервную валюту ЭКЮ. Эта единица просуществовала почти 20 лет — с 1979 по 1998 год. Однако в ближайшем будущем повторение такой схемы маловероятно из-за нежелания США упускать контроль над европейской денежно-кредитной политикой, предположил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Сейчас американское влияние в Брюсселе огромно. Американцы прекрасно понимают, что контролируя политику ЕЦБ, они так или иначе берут власть над денежной политикой и экономикой отдельных стран ЕС.

Входя в еврозону, государства не могли снижать большие госдолги за счет денежной эмиссии. С появлением ЭКЮ, национальных валют и Центробанков, у проблемных стран развяжутся руки. Плюс улучшатся условия кредитования без баснословных процентов. Для США такой сценарий абсолютно неприемлем», — объяснил Колташов.

В возможности возврата европейских стран к ЭКЮ в обозримом будущем усомнилась и Куликова. По ее словам, власти Евросоюза гораздо больше будет волновать судьба еврозоны, чем создание квазивалют.

«Если такое и произойдет, то с сильным запозданием после распада зоны евро. Если она распадется — это станет очень болезненным процессом для всего ЕС. В течение нескольких лет страны будут оправляться от последствий выхода и экономического шока. Внутри Италии, которая стоит первой на очереди, будет большая турбулентность. На этом фоне возврат к практике 30-летней давности по использованию ЭКЮ однозначно будет второстепенным», — заключила Куликова.