«На 10-20% дороже». Первый ритейлер признался в параллельном импорте

«Связной» начал ввозить в Россию электронику через параллельный импорт. Устройства будут на 10-20% дороже, чем они стоили до начала военной спецоперации на Украине. Эксперты также опасаются, что поставщики смогут блокировать активацию устройств, которые предназначены для другого региона.

Samsung и последняя линейка iPhone

«Связной» подтвердил «Коммерсанту», что начал ввозить в Россию смартфоны и часы Samsung, последнюю линейку iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo через параллельный импорт. При этом розничный торговец дает гарантию на технику, а затраты на обслуживание перешли к импортеру. В случае неисправности гаджета деньги за него будет компенсировать «Связной».

Представитель компании сообщил, что «значительная часть устройств», ввезенных по параллельному импорту, будет на 10–20% дороже гаджетов, оказавшихся в России до начала военной операции на Украине. Президент «Связного» Алексей Вуколов уточнил, что в целом на рынке докризисных запасов хватит только на два-три месяца.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — пообещали в «Связном».

Представители ритейлера пояснили, что раньше гарантийное обслуживание выполнял сервисный центр, он же продолжит заниматься техникой, поставленной в страну через параллельный импорт.

«Но раньше затраты брал на себя производитель, а сейчас платит дистрибутор», — отметили в компании.

В «М.Видео-Эльдорадо» изданию сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». А в «МегаФоне» настаивают, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса. Источник «Коммерсанта» пояснил, что крупные ритейлеры опасаются открыто заявлять о поставках через параллельный импорт, так как рассчитывают на возобновление отношений с производителями.

С активацией устройств, которые изначально предназначались для поставки на рынок Евразийского экономического союза, в котором состоит и Россия, проблем возникнуть не должно, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке электроники. По его словам, это обусловлено тем, что у государств сообщества единое таможенное пространство и общие низковольтные и другие регламенты.

«Но основной вопрос на стороне вендора (поставщика), который может условно, как Samsung, блокировать активацию устройств, которые поставлены на рынок, но предназначены для другого региона», — добавил источник.

Он пояснил, что производитель может отслеживать устройство по серийным номерам и IMEI — уникальному коду телефона. Но советник юридической фирмы Orchards Анастасия Сивицкая заявила, что, если устройства предназначены для ЕАЭС, вероятность их технической дистанционной блокировки невелика.

В свою очередь глава «Марвел Дистрибуции» Алексей Мельников сказал, что по закону о правах потребителей ритейлер обязан вернуть деньги в случае неисправности устройства, но при параллельном импорте найти «конечного гарантодателя очень трудно».

Проблемы с активацией

После начала спецоперации на Украине многие компании-производители техники, включая Apple и Samsung, объявили о своем уходе с российского рынка. 21 июня Госдума одобрила закон, легализирующий в России параллельный импорт – ввоз в страну товаров без разрешения производителя и правообладателя.

20 июня «Коммерсант» сообщил, что онлайн-маркетплейсы пытаются самостоятельно организовать параллельный импорт, чтобы наладить продажу ушедших из России брендов. Но эксперты предупредили, что из-за сложной логистики товары будут стоить на 5-50% дороже, чем до начала событий на Украине.

17 июня источник «Известий» рассказал, что смартфоны Samsung, поставленные в Россию через параллельный импорт, невозможно активировать. Он пояснил, что включить новое устройство, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно. Исключение – гаджеты, предназначено для продажи в странах ЕАЭС.

Источник уточнил, что для активации аппарата в него надо вставить SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут. При этом с iPhone подобных проблем нет. Но в российских авторизованных сервисных центрах Apple возник дефицит деталей, необходимых для ремонта.

В службе техподдержки Samsung читателям издания посоветовали активировать новое устройство в той стране, в которой оно было приобретено. Или ввезти вместе с новым телефоном SIM-карту оператора, работающего в государстве, для которого гаджет предназначался.

А в Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что при параллельном импорте продавцам придется взять на себя дополнительные обязательства, потребитель при этом не лишается своих прав.

«Телефон может быть, как это принято говорить, залочен, то есть работать с SIM-картой определенного иностранного оператора и быть бесполезен для российского потребителя. Нельзя исключать, что в условиях санкций производители могут вводить ограничения на работу электроники и гаджетов в определенном регионе. Однако все права потребителей, которые заложены в законе, распространяются и на этот частный случай», — рассказали в ведомстве.

При этом продавец обязан обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара и возврат денег в случае неработоспособности устройства, подчеркнули в Роспотребнадзоре.