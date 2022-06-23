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В России хотят ввести спецметки для товаров по паралелльному импорту

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложила обязать маркетплейсы указывать на карточке товара, ввезен ли он в Россиию официальным дистрибьютором или в рамках параллельного импорта. В организации заявили, что продукцию, поставленную без согласия правообладателя, необходимо отмечать спецзнаком. Такое предложение было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишут «Известия», ссылаясь на соответствующее письмо КонфОП.

В своем обращении правозащитники обратили внимание на риски, которые уже возникают или будут возникать у потребителей при приобретении технически сложных товаров — электроники, запчастей к ней. Так, они предупредили, что одним из негативных последствий может стать «ослабление контроля за качеством продукции, появление возможности для недобросовестной конкуренции, а также снижение качества послепродажного сопровождения». Также телефон или иной гаджет может быть заблокирован и в принципе предназначен для использования одним зарубежным оператором. Кроме того, в конфедерации допустили, что производители для соблюдения санкций могут ввести программные ограничения для некоторых продуктов при их применении на территории РФ.

В связи с этим в организации считают, что продавцы, особенно при дистанционной торговле, в связи с ее большой долью на рынке электроники, должны уведомлять потребителей о том, что товар ввезен по параллельному импорту.

«Чтобы покупатель осознанно решал, оставаться ему лояльным к привычному зарубежному бренду, но принимать на себя все риски возможной блокировки, платного ремонта и прочее, или искать какой-то аналог, который официально поставляют в Россию», — сказал в беседе с изданием председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

В Минпромторге РФ «Известиям» заявили, что предлагаемый механизм защиты потребителей можно рассмотреть при дистанционной торговле, но распространять его на всю розницу нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первые 75 групп товаров для ввоза по параллельному импорту. Как заявил замглавы Росаккредитации Александр Соловьев, быстро перестроить логистические цепочки получилось в том числе из-за снижения административной нагрузки на бизнес.

Параллельный импорт — возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта или их официальным дистрибьюторам, но и частным импортерам.

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Санкции против России
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