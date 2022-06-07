Рост опорных отраслей и минимальная безработица: что происходит в экономике РФ

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам, в котором приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и представители администрации главы государства. В ходе совещания обсуждалась текущая ситуация в экономике и дальнейшие пути ее развития – в частности, кабинету министров предстоит до конца июля представить предложения по новой конструкции бюджетных правил, которые позволят ускорить темпы экономического роста.

Доходы граждан в приоритете

Открывая совещание, Владимир Путин предложил проанализировать тенденции в ключевых отраслях и макроэкономические показатели в целом, а также обсудить результаты уже принятых мер и возможные дополнительные решения, направленные на поддержку доходов граждан и стимулирование деловой активности.

Ориентация на рост доходов россиян уже дала определенные результаты – по словам главы государства, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а уровень безработицы в апреле снизился до минимальных значений в 4%. Кроме того, удалось затормозить инфляцию: в годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился и на данный момент инфляция находится на нулевой отметке.

«Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

Член Совета Федерации Константин Долгов отметил последовательность, с которой президент придерживается этой линии развития страны.

«Сегодня в очередной раз прозвучала установка президента о необходимости поддержки внутреннего спроса, а также поддержки и повышения уровня доходов граждан. Это та линия, которую президент выдерживает очень последовательно, и это абсолютно правильная линия, потому что увеличение доходов, помимо улучшения жизни граждан — это еще и повышение покупательной способности. Это дополнительное расширение внутреннего рынка для отечественной продукции, выпуск которой наращивается в рамках импортозамещения и реализации госпрограмм, а также национальных проектов. Для этого нужен сбыт», — пояснил сенатор.

По его словам, учитывая непростую ситуацию на внешних рынках, так как ряд стран резко ограничили, если не свели к нулю торговлю с Россией, появляются дополнительные возможности для насыщения внутреннего рынка.

«Вот об этом президент беспокоится и постоянно напоминает правительству. Поэтому очень важные социальные меры, принятые в последнее время – это и повышение МРОТ, и повышение прожиточного минимума, и индексация пенсий, и индексация пособий в связи с повышением МРОТ – все это в итоге работает на стимулирование отечественной экономики, которая в первую очередь работает в интересах повышения благосостояния граждан», — говорит Долгов.

Он подчеркнул, что это делается не за счет отъема средств у граждан, как достаточно часто происходит в других странах, а в прямо противоположном ключе – поддержки граждан и повышения их доходов. И за счет этого в значительной мере предполагается добиться наращивания темпов экономического развития, пояснил член Совета Федерации.

Опора для экономики

Еще одним положительным результатом, которого удалось добиться в последние месяцы, президент назвал рост опорных отраслей экономики России – строительства и сельского хозяйства, демонстрирующих позитивную динамику, несмотря на санкции.

«Это важнейшие, опорные отрасли нашей экономики, где заняты миллионы людей, миллионы специалистов. Рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, для повышения качества жизни наших граждан», — отметил глава государства.

По мнению Константина Долгова, принципиально важно, что продолжается системная работа под руководством президента и в соответствии с его установками по развитию экономики, по поддержке бизнеса – как системообразующих предприятий, так малого и среднего бизнеса, и поддержке граждан в очень непростых условиях беспрецедентных антироссийских санкций.

«Кроме того, непростые условия сейчас и в мировой экономике, которые вызваны и ошибками западных правительств, и теми же антироссийскими санкциями. Перекосы накапливаются, и в итоге мы имеем очень серьезный энергетический кризис, продовольственный кризис, в которых пытаются обвинить нашу страну, перекладывая с больной головы на здоровую», — говорит сенатор.

В этих условиях президент систематически, очень педантично в хорошем смысле этого слова требует от правительства и работает вместе с правительством по формированию и формулированию дополнительных мер поддержки экономики и граждан, поделился мнением Долгов.

«Президентом сегодня были зафиксированы хорошие показатели – инфляция на данном этапе практически нулевая, наблюдается валютная стабилизация на рынке, и очень хорошо, что экономику сейчас в полном смысле слова «кочегарят» аграрный сектор и строительство. Обе отрасли не просто важны по количеству занятых граждан, помимо этого у них очень сильный мультипликативный эффект. Они тянут за собой целые сектора промышленности и экономики. Поэтому то, что они сейчас растут – это хорошие предпосылки для дальнейшего роста, в том числе промышленного производства. Это взаимозависимые процессы», — рассказал член Совета Федерации.

Проблемы и их решение

Владимир Путин говорил не только о достижениях, но и о трудностях и путях их решения. Так, глава государства указал на некоторые проблемы в автомобильной промышленности, нефтепереработке и черной металлургии. «Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях», — рассказал президент.

Наличие сложностей в ряде отраслей не отрицает и Константин Долгов – по его словам, в последние дни в Совете Федерации активно занимались отечественным автопромом, и буквально сегодня были утверждены дополнительные рекомендации по активизации поддержки этого сектора экономики.

«Это очень важно не только экономически, но и в социальном плане – нужно дать гражданам возможность спокойно покупать автомобили, которые собраны и произведены здесь, внутри, тем более на фоне ухода из России ряда иностранных концернов. Теперь освободившиеся ниши нужно максимально заполнить, в первую очередь за счет отечественного производства. Очень здорово, что все это — и наши рекомендации, и слова президент — сплелось в одном моменте», — говорит сенатор.

Член Совета Федерации особо отметил, что президент говорит о проблемах спокойно и открыто на всю страну, даже на весь мир. Ничего не скрывается, все предельно транспарентно, ведь и скрывать-то нечего, полагает Константин Долгов.

«Ситуация у нас непростая, и глава государства прямо об этом говорит, не затушевывая проблемы и трудности, которые есть и которые создают в том числе санкции. В то же время у президента есть уверенность в том, что мы их преодолеем. Это очень важно, и это вселяет в граждан уверенность. Это показывают и социологические опросы – доля граждан, которые разделяют установки и путь президента, очень высока, люди достаточно спокойны за свое будущее. То, что он говорит о трудностях публично, в такой честной, откровенной манере обсуждает это с правительством и регионами – это необходимо для консолидации общества, консолидации поддержки курса главы государства и правительства», — уверен сенатор.

Владимир Путин также потребовал от правительства не только принимать решения, но и максимально вдаваться в детали, чтобы понимать, как те или иные меры реализуются на практике. «Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств», — обозначил свою позицию Владимир Путин.

Завершая свою вступительную речь, глава государства напомнил, что уже началась работа над проектом федерального бюджета на ближайшие три года. В этой связи президенту кажется принципиальным вопрос о конструкции бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. По его словам, в данном случае нужны гибкие подходы и корректировки.

Правительство должно будет представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля.

«Я очень положительно оцениваю сегодняшнее совещание. Это важное звено в цепи тех шагов и мер, которые принимаются на основе указаний президента и лично им. Важно, что именно он как лидер нации играет такую мобилизующую и генерирующую роль в области поддержки граждан и экономики. Мы этого не видим ни от одного западного лидера. На их фоне такая спокойная уверенность президента и выдерживание им важнейшей линии по укреплению экономике – это резкий, разительный контраст. Уверен, что это видят не только в России», — резюмировал Константин Долгов.