Европу ждет жаркое лето. Справится ли ЕС без российского газа

Метеорологи ждут аномально жаркое лето во всей Европе. Средние температуры в июне, июле и августе будут превышать климатическую норму в среднем на 1-3°С. Потепление и сильная засуха приведут к тому, что европейцы и госучреждения ЕС увеличат энергопотребление на 10-15%. Высокий спрос на установку кондиционеров вместе с усиленной закачкой газа в подземные хранилища обойдутся европейским странам в €8-10 млрд дополнительно.

ЕС ждет жаркое лето

Жители европейских стран столкнутся с аномально высокими температурами уже в июне 2022 года. В южных регионах континента, включая Италию, Грецию и Испанию, будет сильная засуха. Средние же температуры в июне-августе превысят климатическую норму на несколько градусов, рассказал «Газете.Ru» ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

«В июне климатическая норма будет превышена на 2-3°C в большинстве стран Центральной и Южной Европы. Самые сильные температурные отклонения мы увидим в Испании, южной Франции, некоторых районах Италии и на всем балканском полуострове. В июле во всех европейских странах значения будут выше нормы на 0,5-1°C. В августе на континенте будет наблюдаться схожая история. За исключением Испании и Франции, где температуры будут превышать оптимальный уровень на 2°C», — заявил Тишковец.

Он добавил, что уже в этом месяце южные регионы Европы столкнутся с продолжительной и аномальной засухой.

«Июнь станет самым проблемным летним месяцем для Испании, Болгарии, южной Франции, балканских стран, Италии, Греции и Румынии. Дефицит осадков будет составлять в среднем 60-80% от месячной нормы. Аномальная жара затронет большую часть первого месяца лета. В июле засушливую погоду сменят сильные дожди. Однако температура по-прежнему останется стабильно выше климатической нормы», — объяснил Тишковец.

С ним согласился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, тенденция глобального потепления ударила в том числе по ЕС.

«За последние 50 лет глобальное потепление в мире составило 1,2°C. Кроме того, заметно усилились волны экстремальной жары.

Согласно прогнозам, страны Западной Европы летом 2022 года подвергнутся аномально высокой тепловой волне. При столь длительных периодах жаркой погоды превышение средней температуры над климатической нормой составит 4-5°C. Максимальные планки по крайнему югу Европы могут приблизиться к 40°C», — резюмировал Шувалов.

Насколько увеличится энергопотребление

Аномально высокие температуры в большинстве европейских стран в июне-августе могут привести к увеличению энергопотребления гражданами и бюджетными учреждениями. Кроме того, возрастет спрос на установку кондиционеров, вентиляторов и холодильных установок в жилых домах, предположил заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Главным драйвером роста энергопотребления в летние пики является кондиционирование. При дневной погоде на уровне 30-32°C энергопотребление может вырасти в среднем на 10-15% по сравнению с периодами температурной нормы.

Главный вопрос — будут ли вводиться в странах ЕС ограничения на использование кондиционеров в жаркую погоду. В Испании, например, уже объявили о таковых на территориях общественных пространств (включая парки, веранды, кафе, в ряде случаев — больницы) и помещений. Это может помочь гражданам сэкономить на фоне резкого роста розничных цен на электроэнергию. В той же Германии жители платят 30 евроцентов за кВтч», — отметил Кондратьев.

По словам Кондратьева, бесперебойная работа кондиционеров обеспечивалась в основном за счет газовой генерации.

Без экономии на электроэнергию жаркое лето-2022 обойдется странам Евросоюза примерно в дополнительные €8-10 млрд. Если же европейцы договорятся включить запрет на новую схему оплаты российского газа в рублях, затраты превысят €10 млрд.

Без дополнительных поставок со стороны Москвы ЕС придется закупать сжиженный природный газ (СПГ) у альтернативных поставщиков, включая Саудовскую Аравию. В этом случае европейцы неизбежно столкнутся с дополнительными переплатами», — объяснил Кондратьев.

Увеличит ли ЕС поставки российского газа

Единственным выходом из кризисного положения, по словам эксперта, стало бы увеличение прямых газовых поставок из России. Этот вариант гораздо дешевле и быстрее ближневосточного транзита.

«Однако уже сейчас поставки российского газа в Европу сильно просели из-за западных санкций. Маршрут Ямал-Европа через Польшу закрылся, Украина блокирует поставки через станцию «Сохрановка», а прокачка по «Северному потоку — 1» работает не на полную мощность. На «Сохрановке» потеряно почти 34 млн кубов в день. В итоге увеличить поставки топлива в ЕС можно только через транзитный коридор «Сунжа», который позволяет прокачивать до 77 млн кубов в сутки», — отметил Кондратьев.

По его мнению, в текущих условиях ЕС может нарастить поставки российского сырья максимум на 25-30 млн кубов в сутки или 3 млрд кубов за лето. По текущим биржевым ценам на газ это обойдется европейским странам более чем в €3 млрд.

Еще одним условием увеличения поставок российского газа станет необходимость быстрого заполнения подземных хранилищ топливом. Это нужно для бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода, подчеркнул руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Европейцы изо всех сил будут заполнять хранилища этим летом. Для реализации данной меры гражданам придется неизбежно экономить на энергопотреблении. Установку кондиционера могут позволить себе далеко не все. В холодные ночи можно на юге Европы вполне можно обойтись без отопления. Я, например, не отапливал дом в Греции, когда жил там. Но для работы химических предприятий и производства удобрений понадобятся дополнительные поставки газа, иначе промышленность встанет. В случае сокращения российского транзита покупка более дорогого СПГ обойдет в дополнительные миллиарды евро», — заключил Колташов.