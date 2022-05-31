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Бизнес

ЕС отказался от нефти из России. Потеряет или заработает на этом Москва

Евросоюз согласовал запрет на импорт двух третей российской нефти

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Ana Maria Otero/AP
ЕС не стал вводить полное нефтяное эмбарго против России, сделав исключение для транзита по трубопроводу «Дружба». Потери России могут составить до $22 млрд в год, подсчитал Bloomberg. Однако удорожание марки Urals и повышенный спрос со стороны Китая и Индии и других азиатских стран позволят России к декабрю 2022 года выйти в ноль, уверены российские экономисты. Европе придется искать новых поставщиков — из-за этого летом нефть может подорожать до $150 за баррель.

ЕС ограничился частичным эмбарго

Страны Евросоюза в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций наконец-то договорились о нефтяном эмбарго. Однако поставки сырья не коснутся трубопровода «Дружба». По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, новые ограничения могут на две трети сократить поставки нефти из России в ЕС. А к концу 2022 года нефтяной поток из России в Европу может уменьшиться на 90%.

После этой новости цена на нефть начала расти. Ранним утром 31 мая стоимость июльского фьючерса марки Brent превысила $122 за баррель и достигла двухмесячного максимума. Однако днем, к 13.30 мск североморская нефть упала в цене ниже $119, но все равно это самое высокое значение с 25 марта.

По оценкам Bloomberg, из-за эмбарго Россия будет терять около $22 млрд в год. $12 млрд потерь придется на отказ от трубопроводных поставок в Северную Европу, еще $10 млрд — на запрет на морской экспорт нефти. При этом Москва сможет сохранить до $10 млрд прибыли от сохранения транзита в Венгрию, Чехию и Словакии по южной ветке трубопровода «Дружба».

Насколько точны оценки Bloomberg

Опрошенные «Газетой.Ru» разошлись в оценках прогноза Bloomberg по ущербу, который может понести Россия. Так, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев назвал ущерб в $22 млрд от потери морского нефтеэкспорта вполне адекватным.

«Скорее всего, речь в этом прогнозе шла о больших дисконтах на российскую марку Urals. Иными словами, если мы берем выпавшие объемы и продаем их со скидкой к Brent в районе $30 — тогда ущерб от эмбарго ЕС действительно может быть выше $20 млрд. Эта планка не выглядит слишком завышенной.

Весь вопрос в том, готовы ли будут в Азии приобрести российскую нефть даже по большому дисконту на фоне рисков вторичных западных санкций», — отметил Белогорьев.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев предположил, что прогноз Bloomberg не учитывает тот факт, что средние цены на Urals с начала 2022-го повысились на 40% — до $80-85 за баррель или $580-600 за тонну.

«Доходы России от экспорта нефти в ЕС в 2021 году составили €48,3 млрд. €32,7 млрд из них — поставки по морю, €15,5 млрд — по трубопроводу. По «Дружбе» в прошлом году Россия поставила 37 млн тонн нефти, по южной ветке прокачала около 15 млн тонн. Общие поставки в Европу составили 120 млн тонн. Сейчас ЕС захотел отказаться полностью от танкерного транзита и поставок по северной ветке «Дружбы» за счет реверса из Германии и Польши с помощью перевалки в Ростоке и Гданьске», — объяснил Кондратьев.

Он добавил, что при наиболее жестком сценарии поставки российской нефти в Европу к концу декабря 2022 года могут сократиться вдвое — до 60 млн тонн. Но даже такая большая просадка не приведет к существенному снижению доходов российского бюджета.

«Стоимость Urals сейчас даже с учетом большой скидки к Brent (в районе $30-40 за баррель) остается высокой, она почти в два раза выше, чем в 2021 году. Благодаря этому фактору Россия сможет выйти в ноль и даже заработать несколько миллиардов долларов.

Российские компании сейчас будут ориентироваться на Китай и Индию. Bloomberg полагает, что Россия в моменте потеряет около 35-36 млн тонн нефти в 2022 году, но не сможет компенсировать ущерб с помощью спроса в Азии. На мой взгляд, это слишком консервативный подход, не учитывающий отсутствие свободных нефтяных мощностей в мире», — заключил Кондратьев.

Что будет с ценами на нефть летом

Из-за запрета на российскую нефть европейским странам придется искать новых поставщиков. Тем самым ЕС начнет создавать искусственный спрос. Поэтому мировые цены на сырье могут увеличиться к концу второго квартала на 25%, считает Белогорьев.

«По сути, ЕС сейчас будет искусственно разгонять стоимость нефти по аналогии с рынком СПГ за счет жесткой конкуренции с азиатскими странами. Европейцы будут претендовать на ту нефть, которая изначально предназначалась другим покупателям. То есть в ближайшие месяцы Европа может стать премиальным нефтяным рынком.

Летом цена барреля может достичь $150. На это будут влиять сокращение нефтедобычи в России и замедление глобального спроса на нефть», — предположил Белогорьев.

Он добавил, что сейчас охладить перегретый нефтяной рынок может только одно.

«Если США удастся договориться с Ираном по ядерной сделке, то с Тегерана снимут санкции. Включая запрет на поставки нефти. Возвращение Ирана на сырьевой рынок принесет дополнительно 0,8-1,3 млн баррелей в сутки. Венесуэла даст еще 300-400 тыс. баррелей. Это сможет ненадолго понизить цену на нефть $90-100. Саудовская Аравия не станет поднимать добычу, ее полностью устраивают текущие цены», — резюмировал Белогорьев.

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