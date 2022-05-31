ЕС отказался от нефти из России. Потеряет или заработает на этом Москва

ЕС не стал вводить полное нефтяное эмбарго против России, сделав исключение для транзита по трубопроводу «Дружба». Потери России могут составить до $22 млрд в год, подсчитал Bloomberg. Однако удорожание марки Urals и повышенный спрос со стороны Китая и Индии и других азиатских стран позволят России к декабрю 2022 года выйти в ноль, уверены российские экономисты. Европе придется искать новых поставщиков — из-за этого летом нефть может подорожать до $150 за баррель.

ЕС ограничился частичным эмбарго

Страны Евросоюза в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций наконец-то договорились о нефтяном эмбарго. Однако поставки сырья не коснутся трубопровода «Дружба». По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, новые ограничения могут на две трети сократить поставки нефти из России в ЕС. А к концу 2022 года нефтяной поток из России в Европу может уменьшиться на 90%.

После этой новости цена на нефть начала расти. Ранним утром 31 мая стоимость июльского фьючерса марки Brent превысила $122 за баррель и достигла двухмесячного максимума. Однако днем, к 13.30 мск североморская нефть упала в цене ниже $119, но все равно это самое высокое значение с 25 марта.

По оценкам Bloomberg, из-за эмбарго Россия будет терять около $22 млрд в год. $12 млрд потерь придется на отказ от трубопроводных поставок в Северную Европу, еще $10 млрд — на запрет на морской экспорт нефти. При этом Москва сможет сохранить до $10 млрд прибыли от сохранения транзита в Венгрию, Чехию и Словакии по южной ветке трубопровода «Дружба».

Насколько точны оценки Bloomberg

Опрошенные «Газетой.Ru» разошлись в оценках прогноза Bloomberg по ущербу, который может понести Россия. Так, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев назвал ущерб в $22 млрд от потери морского нефтеэкспорта вполне адекватным.

«Скорее всего, речь в этом прогнозе шла о больших дисконтах на российскую марку Urals. Иными словами, если мы берем выпавшие объемы и продаем их со скидкой к Brent в районе $30 — тогда ущерб от эмбарго ЕС действительно может быть выше $20 млрд. Эта планка не выглядит слишком завышенной.

Весь вопрос в том, готовы ли будут в Азии приобрести российскую нефть даже по большому дисконту на фоне рисков вторичных западных санкций», — отметил Белогорьев.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев предположил, что прогноз Bloomberg не учитывает тот факт, что средние цены на Urals с начала 2022-го повысились на 40% — до $80-85 за баррель или $580-600 за тонну.

«Доходы России от экспорта нефти в ЕС в 2021 году составили €48,3 млрд. €32,7 млрд из них — поставки по морю, €15,5 млрд — по трубопроводу. По «Дружбе» в прошлом году Россия поставила 37 млн тонн нефти, по южной ветке прокачала около 15 млн тонн. Общие поставки в Европу составили 120 млн тонн. Сейчас ЕС захотел отказаться полностью от танкерного транзита и поставок по северной ветке «Дружбы» за счет реверса из Германии и Польши с помощью перевалки в Ростоке и Гданьске», — объяснил Кондратьев.

Он добавил, что при наиболее жестком сценарии поставки российской нефти в Европу к концу декабря 2022 года могут сократиться вдвое — до 60 млн тонн. Но даже такая большая просадка не приведет к существенному снижению доходов российского бюджета.

«Стоимость Urals сейчас даже с учетом большой скидки к Brent (в районе $30-40 за баррель) остается высокой, она почти в два раза выше, чем в 2021 году. Благодаря этому фактору Россия сможет выйти в ноль и даже заработать несколько миллиардов долларов.

Российские компании сейчас будут ориентироваться на Китай и Индию. Bloomberg полагает, что Россия в моменте потеряет около 35-36 млн тонн нефти в 2022 году, но не сможет компенсировать ущерб с помощью спроса в Азии. На мой взгляд, это слишком консервативный подход, не учитывающий отсутствие свободных нефтяных мощностей в мире», — заключил Кондратьев.

Что будет с ценами на нефть летом

Из-за запрета на российскую нефть европейским странам придется искать новых поставщиков. Тем самым ЕС начнет создавать искусственный спрос. Поэтому мировые цены на сырье могут увеличиться к концу второго квартала на 25%, считает Белогорьев.

«По сути, ЕС сейчас будет искусственно разгонять стоимость нефти по аналогии с рынком СПГ за счет жесткой конкуренции с азиатскими странами. Европейцы будут претендовать на ту нефть, которая изначально предназначалась другим покупателям. То есть в ближайшие месяцы Европа может стать премиальным нефтяным рынком.

Летом цена барреля может достичь $150. На это будут влиять сокращение нефтедобычи в России и замедление глобального спроса на нефть», — предположил Белогорьев.

Он добавил, что сейчас охладить перегретый нефтяной рынок может только одно.

«Если США удастся договориться с Ираном по ядерной сделке, то с Тегерана снимут санкции. Включая запрет на поставки нефти. Возвращение Ирана на сырьевой рынок принесет дополнительно 0,8-1,3 млн баррелей в сутки. Венесуэла даст еще 300-400 тыс. баррелей. Это сможет ненадолго понизить цену на нефть $90-100. Саудовская Аравия не станет поднимать добычу, ее полностью устраивают текущие цены», — резюмировал Белогорьев.