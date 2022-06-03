«Санкции делают нашу работу невозможной». Marriott уходит из России

Сеть отелей Marriott объявила о приостановке работы в России. Компания объяснила, что санкции в отношении Москвы сделали деятельность на российском рынке невозможной. Ранее сеть заявляла о прекращении инвестиций и отказе от открытия новых гостиниц в стране. Наряду с Marriott сценарий полного ухода из России рассматривает Hilton.

Американская сеть отелей Marriott International решила приостановить все свои операции в России.

«Мы пришли к мнению, что новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение работы Marriott или франшизы отелей на российском рынке», — сообщила пресс-служба компании.

В компании признали, что после 25 лет работы в России процесс приостановки операций сложен. Marriott пообещал «оставаться по-прежнему сосредоточенными на заботе о сотрудниках в стране», включая их трудоустройство за рубежом.

Кроме того, компания выделила $1 млн из внутренних фондов сотрудникам сети и их семьям в России и на Украине, чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание и транспорт, а также медицинскую и юридическую поддержку.

Marriott в рамках поддержки украинских беженцев предоставил им помощь на сумму более $2,7 млн, нанял на работу более 250 украинцев в 15 европейских странах, а 85 отелей сети обеспечили их жильем.

10 марта компания уже объявляла, что закрывает офис в Москве, приостанавливает инвестиции в отели на территории России, пока не станет открывать новые и вводить проекты по развитию сети.

Сеть отелей Marriott International, владея 29 объектами в 13 регионах страны, в 2019 году заняла первое место в рейтинге «Крупнейших отельных сетей России» Forbes.

Пять отелей, которые работают в Москве под брендами Marriott, принадлежат «Сафмару» бизнесмена Михаила Гуцериева: Marriott Tverskaya, Marriott Royal Aurora, Marriott Grand Hotel, Sheraton Palace и National, Luxury Collection Hotel. Этими отелями управляет британская компания Interstate Hotels & Resorts.

Источник в группе «Сафмар» сообщил изданию РБК, что все отели продолжат свою работу, но в каком формате и под каким брендом, станет известно после получения дополнительных разъяснений от сети.

В Ростуризме в свою очередь заявили, что отели, работавшие в России под брендом Marriott, продолжат деятельность даже после ухода компании.

«Это как с Booking: в целом, жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас немало, а скоро, я уверена, будет еще больше. Мы сосредоточимся на их поддержке и развитии», — указала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Сети отелей уходят из России

В марте сети отелей Hilton и Hyatt ограничили деятельность в России, закрыв офисы и прекратив инвестиции. В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что готовится к уходу из России и британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group, которому принадлежат бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza и Indigo.

С 14 мая Hyatt приостановил операционное управление отелями на территории России. Управление двумя отелями в Екатеринбурге передадут российским сотрудникам ООО «Хотел девелопмент компани». Сеть также прекратила отношения с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, а с 15 апреля перестала управлять одной из крупнейших гостиниц Сочи — Hyatt Regency Sochi, которая изменила название на Grand Karat Sochi.

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил «Известиям», что международные гостиничные сети Marriott и Hilton рассматривают сценарий полного ухода из России. Подтвердили это и в консалтинговой компании в области недвижимости Knight Frank.

Пресс-служба сети Hilton также заявила изданию, что компания закрыла офис в Москве и отказалась от будущих проектов в России.

Причины ухода с рынка

По словам Бухарова, позиция Marriott и Hilton связана не только с геополитической обстановкой, но и со снижением числа клиентов: в марте резко сократился поток иностранцев, которые снимали номера стоимостью по 60 000-100 000 рублей в сутки. Отмечается, что обе сети в случае ухода из России могут заблокировать в стране работу своей системы бронирования, которая позволяет в рамках программы лояльности копить и использовать бонусы.

Бухаров рассказал, что отели этих сетей в России расположены в зданиях, которые им не принадлежат. Не исключено, что собственники решат перезапустить бизнес с использованием уже привычных названий в случае ухода Marriott и Hilton из России, указывает эксперт и напоминает, что законы России сейчас допускают принудительное лицензирование.

Директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм рассказала, что возможность ухода из России рассматривает и сеть Accor (бренды Mercure, Mövenpick, Novotel).

По ее словам, для международных операторов доля российского рынка невелика, поэтому в случае возникновения больших репутационных рисков им проще остановить работу. При этом даже после ухода международных игроков отечественный рынок будет развиваться, поскольку в России есть операторы и сотрудники, обладающие большим опытом в гостиничном бизнесе и управлении предприятиями, считает эксперт.

Остановка работы Booking и Airbnb

В марте о приостановке работы в России объявили сервисы бронирования жилья и отелей Booking и Airbnb.

«Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране», — заявлял РБК представитель компании.

В Airbnb сообщали, что площадка испытывает трудности при проведении операций на территории России из-за санкций.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий после начала военной операции РФ на Украине и введения санкций против России. По данным Йельского университета на 3 июня, таких компаний уже более 1000.