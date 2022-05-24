Как будет вводиться внешнее управление уходящих из России компаний

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий забирать под внешнее управление предприятия, владельцы которых объявили об уходе из России. Среди оснований для этого – существенное сокращение рабочих мест. Назначать внешнюю администрацию предлагается на срок до полутора лет, после чего – либо устранение «обстоятельств, из-за которых введено внешнее управление», либо банкротство. В РСПП законопроект раскритиковали из-за угрозы «деловому климату» страны.

Государственная дума приняла в I чтении законопроект о внешней администрации для тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Норма нового закона, по идее авторов проекта, должна касаться компаний, которые без очевидных экономических причин уходят из России, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики».

Назначить внешнее управление могут на основании «перебоев снабжения потребителей, нарушения критически значимых цепочек, увеличения затрат потребителей, угрозы возникновения рисков для зависимых значимых производств, существенного сокращения рабочих мест».

Вопрос о назначении внешней администрации может инициировать федеральный министр, губернатор области или глава республики.

«Соответствующее предложение рассматривается межведомственной комиссией при Минэкономразвития России», — сообщается в пояснительной записке.

Решение о введении внешней администрации должен принимать суд. Иностранные собственники смогут продать пакет акций или возобновить работу в России.

Назначаться внешняя администрация будет на срок до 18 месяцев. Полномочия ее могут быть прекращены до окончания этого срока – либо на основании решения комиссии после обращения держателей акций (мажоритарных акционеров) – при условии, что решена проблема, из-за которой вводилось внешнее управление – либо после возбуждения дела о банкротстве.

Предложение о национализации иностранных компаний, уходящих из РФ, внесла 7 марта партия «Единая Россия».

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак назвал действия приостановивших деятельность компаний «преднамеренным банкротством». Около 60 предприятий, включая McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и прочие, объявили об уходе или приостановке деятельности на российском рынке. Это произошло после начала военной операции РФ на Украине 24 февраля.

10 марта руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что, как только компания заявляет об уходе из РФ без гарантий российским потребителям, ее вносят в особый перечень правительства.

По словам Павлова, общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 трлн руб. Эту же сумму составляет их выручка в России за прошедшие три года. Компанию может ждать арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализация имущества, отмечали тогда СМИ.

10 марта Владимир Путин поддержал предложение о внешней администрации в иностранных компаниях, уходящих из России. По его словам, российская сторона не собирается закрывать зарубежные организации и открыта для работы со всеми партнерами. Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, подчеркнул российский президент.

17 мая стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился с письмом к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову по данному законопроекту. В РСПП полагают, что закон о внешнем управлении может привести к злоупотреблениям, хищениям и другим неправомерным действиям со стороны назначенных управляющих. Кроме того, в организации увидели угрозу для делового климата в России.

Вплоть до конфискации

9 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты ответят, если Россия примет решение конфисковать активы американских компаний, покидающих страну.

«Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», — заявила представитель американской администрации.

По ее словам, власть США «закулисно не подталкивали» компании к уходу с российского рынка, но приветствуют такие действия.

В начале мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать зарубежный бизнес, работающий в России, в качестве зеркальной меры на конфискации имущества российских граждан за границей.

«Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам. На экономику нашей страны это решение не повлияет», — прокомментировал решение конгрессменов спикер. «Изъятые яхты, виллы и другая собственность» олигархов и так не работали на развитие РФ, отметил он.

Володин уточнил, что сейчас российские предприниматели «действуют цивилизованно» и в соответствии с нормами международного права — приобретают работающие в России иностранные компании и выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка. «Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством», — возмутился председатель нижней палаты.

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», — подчеркнул он.

Вырученные от продажи активов средства, по мнению Володина, лучше направить на развитие России.