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Бизнес

Экономика будет открытой: Путин рассказал о мерах по спасению логистики

Путин пообещал, что российская экономика останется открытой несмотря на западные санкции

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции, 24 мая 2022 года

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции, 24 мая 2022 года

Михаил Метцель/РИА «Новости»
Экономика России будет открытой, заявил президент Владимир Путин в Сочи в ходе совещания. По его словам, Москва расширит сотрудничество со странами, заинтересованными во взаимной выгоде. Путин также заявил, что нужно укреплять логистику и создавать инфраструктуру для платежей в национальных валютах. Накануне на фоне роста курса рубля было отменено правило о продаже экспортерами 80% валютной выручки — лимит снизили до 50%.

Российская экономика «обязательно будет открытой» в новых условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — добавил Путин.

По его словам, важен целый комплекс вопросов: организация удобной платежной инфраструктуры в национальных валютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности и эффективности логистики, создание новых грузовых и пассажирских маршрутов.

«В последние месяцы стратегическая значимость этой работы заметно возросла. Действия некоторых стран, их желание закрыться от России — не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе — показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», — приводит слова президента России агентство.

Путин также указал на важность транспортных проектов на юге РФ, особенно на берегах Черного, Азовского и Каспийского морей.

Смягчение валютных мер

Накануне, 23 мая, Владимир Путин утвердил поправки в президентский указ №79 — он определяет ответные меры на санкции. Был снижен с 80% до 50% лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки.

Правило о 80% было введено властями РФ в конце февраля — на фоне резкого ослабления курса рубля после начала военной операции РФ на Украине и последовавших за этим западных санкций.

Тем не менее в последние недели благодаря контрмерам ЦБ РФ курс рубля растет, и продажа валютной выручки может отрицательно сказаться на доходах российской казны.

С 20 мая ЦБ разрешил российским банкам без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту. Правда, касается это всех валют, кроме доллара США и евро. Таким образом, теперь можно купить любое количество британских фунтов, швейцарских франков, японских иен и прочих валют, которые россияне смогут найти в банковских отделениях.

Действующие ограничения на продажу американской и европейской валют сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане России могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличных денег иностранных государств.

Разрешение продавать валюту без ограничений связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

Торговля по националу

Путин 23 мая в ходе встречи с Лукашенко обратил внимание, что переход России к торговле в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, уже поспособствовал укреплению рубля.

«Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. И в целом — не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, выполняя все свои обязательства, — мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля», — добавил Путин.

Президент РФ согласился с тем, что российская экономика «весьма достойно» выдерживает санкционный удар. «Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», — сказал политик.

В то же время он признал, что в экономике «конечно, все непросто». «Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — резюмировал Владимир Путин.

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