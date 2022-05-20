Порошенко пугает Запад Россией и предлагает перекрыть «Дружбу»

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал перекрыть трубопровод «Дружба», по которому нефть из России поступает в страны Евросоюза. По его мнению, такой резкий шаг стал бы «мощным переломным фактором» в существующем конфликте. Политик призвал европейские страны солидаризироваться в борьбе с РФ, несмотря на угрозу экономического кризиса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется по территории Белоруссии в Польшу, Германию, Латвию и Литву (северный участок), а также по территории Украины в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию (южный участок). Участок трубы, проходящий через Украину, контролирует компания «Укртранснафта».

«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», — написал политик в своей колонке для газеты Politico.

Коллективный Запад никогда не будет чувствовать себя в полной безопасности, «если сегодня Россия не будет остановлена ​​и побеждена на Украине», подчеркнул экс-президент. Он призвал европейские страны солидаризироваться в борьбе с РФ, несмотря на угрозу экономического кризиса.

«В некоторых западных кругах «просто бизнес», к которому Россия неоднократно призывала — главным образом из-за зависимости (Запада) от нефти и газа, — для тех, кто принимает решения (в Европе), превратился в «дружбу», удобную Кремлю», — заявил он. Перекрытие «Дружбы» означало бы то, что и «дружбе» с Россией будет положен конец, отметил Порошенко.

«Европейцы в конечном итоге продолжают платить около €1 млрд каждый день за окровавленные нефть и газ из России, оплачивая физическое уничтожение моей страны», — говорится в материале.

По мнению политика, энергоресурсы всегда были оружием России и одной из главных опор, такой же как армия или пропагандистский аппарат. «Если бы вы знали, что отказ от российской нефти поможет избежать третьей мировой войны, вы бы все равно возражали? Если у Путина не будет денег, которые он сейчас получает за нефть и газ, и это спасет вашу независимость и предотвратит возможную ядерную войну, не будет ли это ценой, которую стоит заплатить?» — пишет бывший украинский лидер.

Эмбарго на нефть

Шестой пакет санкций Евросоюза против РФ предполагает введение запрета на импорт российской сырой нефти через полгода, а на импорт нефтепродуктов — в следующем году. При этом ЕС рассматривает возможность разрешить Венгрии, Словакии и Австрии покупать нефть у РФ даже после введения санкций, чтобы те не заблокировали общеевропейское эмбарго.

На этой неделе шестой санкционный пакет снова не был согласован. Камнем преткновения стал именно вопрос о нефтяном эмбарго. Минфин США 17 мая заявил, что предложит странам ЕС ввести пошлины на поставки российской нефти. Данную меру в Вашингтоне сочли быстро реализуемой альтернативой в отличие от идеи о полном эмбарго.

Пошлины позволят сохранить присутствие на рынке нефти из РФ, но ограничат доходы от экспорта, считают в ведомстве. При этом эффект будет более быстрым, чем при планируемом с 2023 года запрете на ввоз нефти в ЕС.

В Кремле в ответ заявили, что европейским покупателям российской нефти придется платить больше или искать альтернативных поставщиков. «Это вопрос экономической целесообразности», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин накануне назвал политику Запада по отказу от российской нефти «экономическим самоубийством». «Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», — сказал политик.

Путин выразил уверенность, что отказ от российской нефти подорвет конкурентоспособность значительной части европейской промышленности. «Европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго», — подытожил российский лидер.

Международное энергетическое агентство ранее опубликовало доклад, согласно которому Россия в первом квартале заработала на нефтяном экспорте из-за роста цен на нефть на 50% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае, а также в Турции.

По данным Еврокомиссии, ЕС импортирует из России 40% всего используемого газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля было принято в рамках пятого санкционного пакета. Оно вступит в силу с августа.