«Ради чего?» «Википедия» ответила на требование РКН о «приземлении» в России

Роскомнадзор обязал фонд Wikimedia, которому принадлежит онлайн-энциклопедия, открыть представительство в России, иначе ресурс может попасть под блокировку. В самой «Википедии» заявили, что не видят смысла открывать представительство из-за штрафов. Ранее суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за отказ удалить «фейки» о действиях российской армии на Украине.

Роскомнадзор внес компанию Wikimedia Foundation (владелец «Википедии») в перечень иностранных компаний, обязанных открыть в России свое представительство по закону о «приземлении». В качестве ее ресурсов указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа.Ru» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал действия РКН.

По его словам, решение об открытии представительства пока не принято, однако он не видит в этом смысла.

«Рекламы в «Википедии» нет, никогда не было и не будет. «Википедия» не коммерческая. Но вот эти огромные штрафы платить не понимаю, откуда, — сказал он. — Смысла нет [открывать представительство], в принципе, особого. То есть просто ради чего? Но пока решение не принято, то есть, может будет, может нет».

Ведомство требует от иностранных компаний в рамках закона о «приземлении» выполнить три условия: разместить на информационном ресурсе электронную форму обратной связи; создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН.

В случае невыполнения требований онлайн-энциклопедию могут частично или полностью заблокировать. Согласно карточке Wikimedia Foundation, ни одно из требований пока не выполнено.

Обязали «приземлиться»

«Викимедиа.Ru» в конце апреля получила от Роскомнадзора требования предоставить данные о посещаемости ресурса. Ведомство обосновало это положением закона о «приземлении» зарубежных IT-компаний. В Роскомнадзоре газете «Коммерсантъ» заявили, что деятельность Wikimedia Foundation соответствует условиям закона.

Тогда Козловский отмечал, что у «Викимедиа.Ru» нет доступа к серверам «Википедии», также она не может представлять в суде их владельца Wikimedia Foundation. По его словам, все сотрудники головной компании находятся не в России.

Управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян сказал «Коммерсанту», что Роскомнадзор может воспользоваться законом о «приземлении», чтобы убрать «Википедию» из поисковой выдачи или заблокировать ее. Он выразил мнение, что энциклопедия в России до сих пор доступна, поскольку РКН «до последнего пытается договориться, чтобы не радикализировать пользователей, которые не занимают негативную позицию к российским госорганам».

В настоящий момент под критерии закона подпадают 13 иностранных организаций, включая Google, Twitter, Telegram и Zoom. Требования выполнили Viber, Likeme, Apple (позже приостановившая продажи в России) и покинувшая РФ компания Spotify. Из реестра исключили компанию Meta (признана экстремистской организацией) — после ее признания экстремистской и запрета в России.

Штрафы за статьи о спецоперации

В конце апреля Таганский суд Москвы на 3 млн рублей оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалить «недостоверные статьи о действиях российской армии во время военной операции на Украине». Компанию признали виновной в правонарушении по части 2 статьи 13.41 (неудаление запрещенного в РФ контента). Это первый в России штраф, наложенный за статью в «Википедии».

Из материалов суда следует, что причиной штрафа стали семь статей, в том числе об операции ВС РФ на Украине, штурме Киева, событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также о Владимире Путине.

Русскоязычная «Википедия» в Twitter 5 апреля сообщала, что получила «уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Роскомнадзор указывал, что опубликованные сведения не соответствуют официальным данным российского Минобороны.

Также суд оштрафовал Wikimedia еще на 2 млн рублей за статьи о дымном и бездымном порохе. Их требовали удалить по решению судов Тверской и Тамбовской областей. Эти статьи были расценены как информация о способе и методах изготовления взрывчатых веществ.

«Викимедиа.Ru» считает, что ограничение доступа к онлайн-энциклопедии может привести к снижению нейтральности публикуемых там текстов и ухудшению их качества.

«Блокировка энциклопедии приведет к существенному ограничению возможности для ее авторов из России — их зарегистрировано более 3 млн человек — участвовать в создании и редактировании текстов энциклопедии. В результате это спровоцирует их ухудшение и снижение нейтральности, что уменьшит вероятность разблокировки «Википедии» в России в будущем», — отметил Козловский.

Президент не пользуется «Википедией»

5 мая президент РФ Владимир Путин указал, что в России востребованы просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и талантливо поданная информация.

«Одной «Википедией» невозможно пользоваться, — заявил глава государства. — Мы сами знаем качество этой информации».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин использует «более надежные источники информации», чем интернет-энциклопедия «Википедия».