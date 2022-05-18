Параллельный импорт: список товаров расширят и защитят от санкций

Минпромторг намерен пересматривать список товаров для параллельного импорта ежеквартально, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства. Представители ведомства добавили, что будут обсуждать перечень с бизнесом постоянно, а также мониторить доступность товаров в магазинах. Предприниматели сообщили, что уже начали обсуждение этого вопроса с министерством. И высказали первые пожелания, чем можно дополнить перечень.

Позиция Минпромторга

Минпромторг собирается пересматривать список товаров для параллельного импорта — ввоза в Россию товаров без согласия правообладателя товарного знака — раз в квартал. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе министерства. Пересмотр будет проводиться на основании постоянного мониторинга наличия товаров, ввезенных по параллельному импорту – например, на полках магазинов, уточнили в ведомстве.

«По предварительным оценкам, изменение перечня будет носить ежеквартальный характер. Главный критерий, на основании которого будет приниматься решение о расширении или уменьшении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, — фактические отгрузки импортной продукции в Россию.

Поэтому Минпромторг совместно с бизнесом будет проводить анализа рынка. Цель — определить, в какой степени принятие перечня товаров по параллельному импорту повлияло на ввоз продукции», — пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Позиция бизнеса

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев рассказал «Газете.Ru», что Минпромторг уже начал обсуждение этого вопроса с бизнесом. Это подтвердил и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев. Оба собеседника «Газеты.Ru» отказались назвать товарные позиции, которые не вошли в перечень и которые бы следовало туда включить. По словам Дунаева, это делается с точки зрения осторожности: озвученные публично позиции могут быть включены в шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) «Газете.Ru» сообщили, что перечень Минпромторга желательно конкретизировать в части автозапчастей – сейчас там только общие категории, которые можно по-разному трактовать.

«Поэтому список следовало бы расширить и детализировать. Но пока дилеры будут работать с тем, что есть. В течение квартала будут смотреть, как работает перечень в целом.

В условиях нарушенных логистических цепочек возник дефицит запчастей и комплектующих. Автомобилисты не могут оперативно отремонтировать свои машины. Поэтому параллельный импорт необходим как временная мера, вызванная чрезвычайной ситуацией на рынке, необходимостью поддерживать автомобили клиентов в исправном состоянии», — уточнил президент РОАД Вячеслав Зубарев.

В РСПП считают, что мониторинг, который повлечет за собой изменение перечня, не должен ухудшать экономическое положение российских компаний, которые выступают правообладателями по действующим лицензионным соглашениям с зарубежными партнерами.

«Речь именно о действующих соглашениях — о тех, которые исполняются, не находятся в стадии расторжения или приостановки. В РСПП предложили составить список таких компаний-лицензиатов и охраняемых объектов, которыми они распоряжаются. И учитывать его при формировании перечня для параллельного импорта в будущем», — пояснила зампредседателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева.

В целом участники рынка сходятся в одном – пока рано говорить об изменениях в перечне товаров для параллельного импорта. Нужно смотреть, как механизм будет работать хотя бы пару месяцев.

«Параллельный импорт является мерой, которая сохранит доступ к ряду товаров для российских потребителей. И поможет компаниям, в том числе остающимся на российском рынке, не приостанавливать производство. Также — обеспечить наличие в России товаров, которые не импортируются в условиях санкционного давления и производство которых не налажено или прекращено на территории России», — уверен гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.

Позиция таможни

Федеральная таможенная служба, в свою очередь, напомнила, что параллельный импорт не открывает границы для ввоза контрафактных товаров.

«Параллельный импорт будет распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров. В первом квартале 2022 года таможенники выявили 4,6 млн единиц контрафактных товаров. Предотвращен ущерб в 870 млн рублей, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафакта в оборот. Возбуждено 187 дел об административных правонарушениях», — уточнили представители ФТС.