Сотни дворцов, суперяхта и миллиарды долларов: что оставил после себя самый богатый президент

Президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян ушел из жизни в возрасте 73 лет. В стране объявили 40-дневный траур. Три дня не будут работать федеральные и местные органы власти. Место Халифы, скорее всего, займет его младший брат Мухаммед бин Зайд Ан-Нахайян. Семья получит внушительное наследство. После себя Аль Нахайян оставил многочисленные богатства и предметы роскоши, о них — в обзоре «Газеты.Ru».

Кто такой Халифа

Сообщение о смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и эмира Абу-Даби (контролировал 80% запасов всей нефти страны) Халифы ибн Заида Аль Нахайяна в пятницу опубликовало агентство WAM. «Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», — говорится в сообщении.

Шейху было 73 года. Причину смерти не назвали, но известно, что в 2014 году Аль Нахайяна перенес инсульт и тяжелую операцию. После этого его редко стали замечать на публике. Страной фактически управлял его младший брат, наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бин Зайд Ан-Нахайян.

Президентом ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян стал осенью 2004 года. Он сменил на этом посту своего отца — шейха Зайеда бин Султана аль-Нахайяна. Последний был основателем Объединенных Арабских Эмиратов и их первым президентом с 1971 года.

У шейха Халифы осталась одна жена Шамсе бинт Сухейл Аль Мазруи и восемь детей: Султан, Мохаммед, Шамма, Салама, Оша, Шейха, Латифа и Муза.

close 100% Anadolu Agency/Getty Images

Чем владел

Халифа ибн Заида Аль Нахайяна — один из самых богатых людей мира. Состояние его семьи в 2009 году оценивали в $150 млрд. В рейтинге «Самые богатые монархи мира» от 2007 года Аль Нахайян занимал второе место.

Шейх находится на 43 месте в списке Forbes «Самые влиятельные люди мира». Нахайян управлял одним из крупнейших суверенных фондов благосостояния с заявленными активами в размере $830 млрд контролировал запасы нефти в размере 97,8 млрд баррелей.

Бывший президент ОАЭ курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority. Капитализация предприятия, по разным оценкам, доходит до $875 млрд.

close 100% QASR AL WATAN

Монарх владел недвижимостью по всему миру. Сотни вилл, дворцов, замков. Только в Лондоне 140 объектов. Самым роскошным считается особняк XVIII века Аскот-Плейс недалеко от Большого Виндзорского парка в Лондоне по соседству с резиденцией английской королевы. Халифа приобрел его в 1989 году за $22,6 млн. После покупки он установил на территории особняка баки, куда из французских Альп доставляли минеральную воду Evian. Она бьет из фонтанов и ее заливают в бассейн. Он был в этой резиденции лишь один раз и провел там полдня.

Еще один особняк в столице Великобритании — Ham Gate — куплен в 1980 году за $6,3 млн. Однажды, в 2013 году, в резиденции устраивали вечернику в честь прибытия Халифа в Великобританию. По этому случаю соседние с особняком здания тоже скупили, чтобы всего на одну ночь разместить гостей.

close 100% Ворота в Титтенхёрст-парк Wikimedia Commons

В 1988 году Аль Нахайян купил усадьбу Tittinghurst Park, которая изначально принадлежала Джону Леннону.

Постоянно Аль Нахайян проживал в Абу-Даби. Здесь расположился роскошный президентский дворец Каср Аль Ватан общей стоимостью $500 млн. В здании находится Верховный совет ОАЭ. По соседству находится дворец Кар аль-Мушриф и Аль-Батин.

В некоторых своих резиденциях шейх никогда не бывал. Например, его вилла в Испании стоимостью по разным оценкам от $20 до $30 млн ежедневно приводится в состояние готовности — там меняется постельное белье, туалетные принадлежности. Но за 20 с лишним лет эмир так и не посетил огромный особняк: все кухонная техника там так и стоит обернутая в целлофан.

Халифа владел самой большой в мире моторной яхтой Azzam. Он же и попросил ее построить в 2013 году на немецкой верфи Lürssen. Ее длина составляет 180 м. Это два футбольных поля или 12 железнодорожных вагонов.

Строительство стального гиганта заняло 28 месяцев, а стоимость составила $620 млн. Годовое обслуживание суперяхты обходится в $60 млн. На борту есть вертолетная площадка, подводные лодки, одновременно там могут разместиться 36 человек. А объем топливных баков таков, что можно без дозаправок обогнуть земной шар.

close 100% Яхта Azzam Wikimedia Commons

На десерт

В честь Халифа названо самое высокое в мире здание. Речь о 163-этажной башне «Бурдж Халифа», которая находится в Дубае. Такой подарок сделали президенту ОАЭ за три недели до его 62-летия.

Халифа ибн Заид Аль Нахайян имеет многочисленные награды иностранных государств. В том числе он Кавалер ордена Дружбы первой степени Казахстана и Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого первой степени Украины.

close 100% Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае Global Look Press

Халифа совершал и щедрые пожертвования. Например, в 2008 году ОАЭ пришли на помощь погрязшему в долгах правительству Сейшельских островов, перечислив $30 млн. Правда есть и такая версия: якобы эмир несколькими годами ранее построил на Сейшелах восьмиэтажный дворец с проблемной канализацией. Стоки оттуда затопили местные водоемы. В качестве компенсации на социальные нужды островов были направлены десятки миллионов долларов.