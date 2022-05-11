Оператору «Северного потока — 2» продлили жизнь до сентября

Швейцарский суд заморозил процедуру банкротства оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — на четыре месяца. В качестве временного управляющего была привлечена фирма Transliq AG. Сам проект «Северный поток — 2», завершенный на 100%, но так и не сертифицированный, будет использоваться для газификации регионов Северо-Запада России.

Мораторий на выплаты кредиторам

«Суд кантона Цуг 10 мая приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на четыре месяца — до 10 сентября 2022 года», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

В Nord Stream 2 AG пояснили, что «заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам».

В качестве временного управляющего была привлечена фирма Transliq AG.

Санкции из-за ситуации на Украине

Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Обе нитки магистрали достроены, заполнены газом и готовы к работе.

Строительство газопровода началось в 2018 году и завершилось в 2021-м — с двухлетней задержкой из-за санкций США. Кроме Соединенных Штатов против проекта выступал Киев, который видит в «Северном потоке — 2» угрозу украинской газотранспортной системе.

11 июня 2021 года Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку для сертификации газопровода. Регулятор после этого выдвинул новые требования: необходимо создать отдельную зарегистрированную в ФРГ компанию, которая бы регулировала находящийся в германской зоне участок «Северного потока — 2».

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкий кабинет министров приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что российская сторона надеется, что решение о запрете носит временный характер и в перспективе трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию, все же будет запущен.

По словам представителя Кремля, Москва считает «Северный поток — 2» сугубо экономическим и коммерческим проектом, который реализуется в рамках взаимной выгоды России и ЕС, в нем заинтересованы как поставщики, так и получатели. Политическую составляющую маршрута, в которой уверены европейские власти, пресс-секретарь российского лидера отверг.

Российский «Газпром» — основной инвестор «Северного потока — 2», однако до половины стоимости проекта и инвестиций внесли европейские компании — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. 28 февраля Shell приняла решение отказаться от участия в проекте.

Поиски решения

29 апреля член комитета Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил о необходимости запустить «Северный поток — 2».

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока — 2». Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — сказал он.

По его словам, сейчас существует более серьезная проблема — полная блокировка евразийских торговых отношений из-за санкционного режима.

«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», — подчеркнул политик.

В конце апреля также стало известно, что Nord Stream 2 AG 1 марта подала запрос на приостановку арбитража по спору о применении газовой директивы Евросоюза.

5 мая «Газпром» допустил, что власти Германии могут в дальнейшем принять решение о вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«В этом случае в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-й загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток — 2» будет возможно не ранее 2028 года», — отметили в компании.

Кроме того, «Газпром» решил задействовать мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения Северо-Запада России.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — процитировал заявление компании ТАСС.