Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока — 2»

Суд кантона Цуг в Швейцарии решил на четыре месяца приостановить процедуру банкротства Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток – 2», передает «Интерфакс», ссылаясь на заявление компании.

Таким образом, данная процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года.

Как говорится в сообщении, заявителю предоставили временный мораторий на выплаты кредиторам.

Ранее стало известно, что Nord Stream 2 AG 1 марта подала запрос на приостановку арбитража по спору о применении газовой директивы Евросоюза.

До этого сообщалось, что эта компания не подавала заявление о банкротстве в Швейцарии. Глава австрийской OMV (один из финансовых инвесторов) Альфред Штерн пояснил, что они внимательно наблюдают за тем, какие факторы влияют и могут сказаться на предприятии в будущем. Финансовый директор OMV Райнхард Флори добавил, что корректировка стоимости компании по итогам первого финансового квартала из-за выхода из проектов России составит $1,5-1,8 млрд, включая около $1 млрд от пересмотра участия в «СП2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Российский «Газпром» является основным инвестором «Северного потока — 2», однако до половины стоимости проекта и инвестиций внесли европейские компании — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. При этом Shell 28 февраля приняла решение отказаться от участия в проекте.

Согласно газовой директиве Евросоюза, труба должна была частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен был принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна была стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG.