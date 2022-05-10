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В МИД Франции заявили, что нефтяное эмбарго против России согласуют до 15 мая

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Lucy Nicholson/Reuters

Итоговое решение о введении эмбарго на нефть России может быть принято до конца текущей недели — 15 мая. Об этом заявил государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон, передает ТАСС.

По его словам, в ходе сегодняшних телефонных переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Виктор Орбан могут достичь соглашения по ограничительным мерам против России, это может стать одним из финальных этапов согласования условий санкционной политики Европы.

При этом официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что члены ЕС продолжают обсуждать нефтяное эмбарго против России, они пытаются найти решение, которое ударит именно по Кремлю, а не по европейским государствам, зависящим от российских углеводородов.

Стано подчеркнул, что эти переговоры конфиденциальны и не могут быть раскрыты.

«Я лишь могу повториться, что шестой пакет санкций, прорабатывающийся членами Евросоюза, нацелен на усиление финансового давления на путинский режим с целью предотвращения незаконной агрессии против народа Украины», — сказал представитель Борреля.

Ранее сообщалось, что Франция ожидает принятия шестого пакета санкций против России в ближайшие дни.

По прогнозам американского агентства Bloomberg, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

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Санкции против России
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