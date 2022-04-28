«Махинации под рублевым соусом»: почему Россия не приняла оплату газа для ФРГ

«Газпромбанк» отказался принимать платеж за газ от Германии и Австрии через свою бывшую «дочку» Gazprom Marketing & Trading Ltd. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что Берлин «ведет двойную игру» — сначала он национализировал принадлежащую «Газпрому» компанию, а теперь пытается проводить через нее платежи для сохранения льгот. Нежелание Москвы принимать такой платеж может привести к серьезному снижению экспорта газа в ЕС, при этом о полном отказе от российского топлива говорить преждевременно, уверены специалисты.

Двойная игра Германии

Деньги были отправлены на рублевый счет компанией Gazprom Marketing & Trading, как того требовала Россия, сообщило американское издание Bloomberg.

По словам одного из источников, «Газпромбанк» отклонил платеж компании в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 ТВтч энергии в газовом эквиваленте к концу 2023 года. Если GM&T не удастся договориться о газовых поставках с Россией, это приведет к уменьшению поставок в Европу. И компании придется искать замену в другой стране — по более высокой цене.

Решение «Газпромбанка» не принимать рублевую оплату от GM&T является более чем логичным, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Дело в том, что GM&T входит в группу Gazprom Germania, которую Германия фактически национализировала у российского монополиста.

«GM&T была создана лет 20 назад для того, чтобы «Газпром» торговал напрямую газом с европейскими клиентами. Эти контакты подразумевали льготные поставки топлива конечным потребителям.

Месяц назад Германия фактически «отжала» у монополиста его немецкую «дочку», взяв над ней внешнее управление. Сейчас Берлин захотел, чтобы «Газпром» продолжал льготные поставки GM&T, как и раньше. Под рублевым соусом Германия продолжает закулисные махинации», — считает Правосудов.

По его мнению, ситуация с M&T — это «двойная игра» Берлина в санкционном противостоянии с Москвой.

С ним отчасти согласен заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. По его словам, рублевая оплата за газ со стороны Германии формально не является нарушением требований России, однако нарушает этические нормы топливной торговли между Москвой и Берлином.

«Берлин использовал для газовой оплаты российского газа фактически немецкий же счет «Газпрома». С правовой точки зрения национализация GM&T была довольно сомнительной. Тем более я не совсем понимаю, какое отношение имеет GM&T к долгосрочным контрактам, ведь она до недавнего времени специализировалась на спотовых краткосрочных сделках», — резюмировал Белогорьев.

Откажется ли ЕС от российского газа

Решение «Газпромбанка» не принимать рублевый платеж Германии вкупе с прекращением поставок российского газа в Польшу и Болгарию может ускорить отказ ЕС от топлива «Газпрома». Однако этот процесс стал бы неизбежен и без обострения торговых отношений монополиста и ряда европейских стран, подчеркнул Белогорьев.

«Если правительства Германии и Италии не вставят палки в колеса Uniper и Eni, эти компании откроют рублевые счета в «Газпромбанке». Польша и Болгария лишились российского газа из-за отказа от принудительной валютной конвертации. То есть мы пришли к статусу-кво. Неудивительно, что восточноевропейские страны вернулись к риторике энергетического шантажа Москвы», — говорит эксперт.

«Газпром» не потеряет ключевых покупателей в ЕС, однако никак не сможет повлиять на сокращение сырьевых поставок России в Европу, считает Белогорьев. А «зеленый» энергопереход ускорит этот процесс.

«Европейцы вполне смогут обойтись без российского газа в ближайшие три-четыре месяца даже без жестких мер экономии. У них для этого есть необходимый запас прочности. Однако это сорвет процесс закачки газа в подземные хранилища, что создаст риски для бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода», — предположил Белогорьев.

В то же время он отметил, что обойтись хотя бы год без российского газа в ближайшие четыре-пять лет у ЕС никак не выйдет — потребуется заместить огромные объемы поставок. Но уже к концу 2022 года российский газовый транзит в Европу может резко сократиться.

«Снижение объемов газовых поставок к декабрю может составить порядка 30 млрд кубометров к уровню конца 2021 года. По самым оптимистичным прогнозам, поставки российского топлива в ЕС к этому времени могут упасть со 141 млрд кубов до 108 млрд. В худшем случае мы можем увидеть годовую просадку ниже 100 млрд», — резюмировал эксперт.

Германия и здесь найдет выгоду

Прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию не будет означать фактической приостановки газового потока из Москвы в Европу. Компания «Булгаргаз» в рамках контактов с «Газпромом» являлась исключительно транзитером топлива в другие страны, а польской PGNiG теперь придется перекачивать российское топливо у Германии по более высокой цене, подчеркнул Правосудов.

«В рамках рублевой оплаты за российский газ для австрийской OMV и немецкой Uniper ничего не меняется — они будут производить расчеты в евро по той же относительно низкой цене.

С польской PGNiG — совсем другая история. Варшава сейчас фактически повторяет путь Украины к «газовой независимости» от Москвы», — отметил эксперт.

Уже в апреле Варшава резко нарастила объемы поставок реверсного российского газа из Германии. На самом деле это топливо отбирается из вполне реальной трубы «Северного потока — 1». Тем самым Варшава помогает неплохо подзаработать Берлину, укрепляя за ФРГ статус ведущего газового хаба Европы, заключил Правосудов.