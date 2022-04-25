«Нужна еще одна ГТС»: чего Европе будет стоить переход с газа на водород

Евросоюз готовит план отказа от газа и нефти из России к 2027 году. В Австрии призывают нарастить производство «зеленого» водорода, чтобы заместить поставки российских энергоносителей. Но существует ряд проблем в реализации водородного энергоперехода. Главная из них — транспортировка топлива. Для этого потребуется создать новую газотранспортную систему (ГТС), строительство которой обойдется в €100-200 млрд. Не стоит забывать и о риске локальных аварий из-за взрывоопасности водорода, отметили опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Основной проблемой при реализации программы водородного перехода станет вопрос транспортировки. Допустимы два варианта: перевозка топлива в сжиженном виде или в составе метан-водородных смесей. Наиболее реалистичным выглядит второй сценарий. Однако он чреват высокими затратами на строительство инфраструктуры, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Справка В Австрии заявили о планах ЕС полностью отказаться от российского природного газа уже к 2027 году. Об этом в интервью австрийскому телеканалу ОЕ24 заявила министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер. Читать дальше

«Новые полимерные трубы помогут избежать рисков возгорания водорода внутри европейской ГТС. Ключевая проблема, что таких труб потребуется проложить на тысячи километров. Де-факто европейцам понадобится создать еще одну ГТС. Это будет стоит Евросоюзу минимум €100-200 млрд», — объяснил Кондратьев.

Дороговизна производства «зеленого» водорода приведет к тому, что Евросоюзу придется доплачивать миллиарды евро укладчикам новой ГТС. В свою очередь, более бедным восточноевропейским странам ЕС нужно будет выделять субсидии на прокладку участков новых трубопроводов, предположил Кондратьев.

«Газотранспортная система Австрии и Центральной Европы создавалась на протяжении последних 30-40 лет. Заменить все трубы за 5-10 лет означает беспрецедентный масштаб капиталовложений на прокладку сотен тысяч километров новой ГТС. Без выплат серьезных премий компаниям-застройщикам сделать это будет невозможно», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Модернизация ГТС и риски взрывов

Для транспортировки водорода нужна регулярная модернизация изношенных участков, подчеркнул директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. В этом случае необходимость строительства «дублера» действующей европейской ГТС исчезает.

«Однако даже с учетом модернизации ГТС по трубам будет в среднем поступать лишь 10-20% водорода. Современные трубопроводы могут пропускать до 30-40%, но таких участков ГТС в ЕС ничтожно мало», — объяснил Громов.

Сильная изношенность проблемных участков ГТС, в свою очередь, грозит риском локальных техногенных катастроф, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, водород обладает крайне агрессивными свойствами при взаимодействии с металлами, включая сталь.

«Отсутствие должного ухода за трубами может привести к коррозии труб и масштабным взрывам. А строительство полимерных труб обойдется ЕС в разы дороже традиционных стальных конструкций. В идеале нужны бесшовные трубы», — заключил Фролов.

Проводить эвакуации людей при взрывах на участках ГТС не придется, однако это чревато выбросом в атмосферу вредных веществ вроде углекислого газа, добавил Кондратьев.

Ветряные станции — не помощники

<3>

Сейчас лидером по производству водорода в ЕС является Германия, сообщил Громов. Проблема в том, что она производит «серую» разновидность топлива, для которой требуется большое количество угля и метана. Это противоречит европейской стратегии «чистого» энергоперехода, для которой нужен «зеленый» водород.

«Самая большая часть затрат при производстве «зеленого» водорода — стоимость электроэнергии.

Работа ветряных станций носит крайне неравномерный характер. Высокая выработка энергии на этих объектах длится в лучшем случае пару месяцев в году. Большую же часть времени наблюдается нехватка электричества, необходимого для производства «зеленого» водорода», — объяснил Громов.

Именно по этой причине в мире сейчас производится малое количество «зеленого» водорода — порядка 85 млн тонн.

«В настоящее время только в Siemens заявили о готовности заменить инфраструктуру на газовых электростанциях. Однако для этого нужно будет переоснастить хотя бы 100 ГВт газовых электростанций новыми силовыми установками, работающими на газоводородной смеси. К 2027 году это будет невозможно сделать, поэтому планы Австрии — вилами по воде писаны», — отметил эксперт.