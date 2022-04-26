«В Мариуполе высокая смертность, ужасная экология из-за «Азовстали»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 26 апреля заявил, что комплекс «Азовстали» в Мариуполе, возможно, будет восстановлен, но не в качестве предприятия. Бывшая сотрудница «Азовстали», представители металлургической отрасли и депутаты убеждены, что возрождать комбинат не имеет смысла: производство там не отвечало требованиям экологии и приводило к высокой смертности у горожан. Комбинат стоит перепрофилировать, чтобы обеспечить жителей Мариуполя рабочими местами, считают собеседники «Газеты.Ru».

«Комбинат — редкая вонючка»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обсуждает с жителями города вопрос восстановления комплекса «Азовсталь», но не в качестве предприятия.

«Вроде бы «Азовсталь» — это рабочие места, дополнительный объем продукции... Но «Азовсталь» всегда загрязнял город и в отличие от завода имени Ильича был построен без учета экологических норм и никогда не позволял Мариуполю стать курортным городом», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.live».

Что происходит в Мариуполе 21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что Мариуполь взят под контроль. По его словам, территория «Азовстали» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» заблокирована и военным понадобится три-четыре дня, «чтобы завершить и эту работу».



Путин приказал отменить штурм «Азовстали», заблокировав ее так, «чтобы муха не пролетела».





В каком состоянии сейчас находится «Азовсталь», остановившая работу в начале проведения спецоперации, достоверно не известно. Официальный сайт завода заблокирован. «Я разговаривала на днях с одним заводчаниным, там из шести домн остались, условно говоря, две с половиной», — рассказала «Газете.Ru» бывшая сотрудница завода, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Ирина Буторина.

Она не видит смысла в восстановлении «Азовстали». Главный ее аргумент — экологический.

«Я знаю, что говорю: в Мариуполе была высокая смертность, ужасная экология. Только одна из десяти беременных рожала без патологии. Каждый пятый житель Мариуполя — аллергик. Даже в ветреную погоду комбинат оставался редкой вонючкой, проезжать мимо было невозможно», — отметила Буторина.

По словам профессора, царская Россия отказалась строить в Мариуполе металлургический комбинат. «А власти СССР согласились, воткнули доменные печи прямо в городе. Не нужно это возрождать», — заключила эксперт.

С профессором Буториной согласен президент «Корпорации производителей черных металлов» и глава ООО «Чермет» Николай Гугис.

«Я бывал на «Азовстали». Как бывший мастер доменной печи могу сказать вот что. Технологически комбинат остался на уровне 60-70-х годов прошлого века. Там мало что изменилось в производстве с советских времен, в том числе и с точки зрения экологии. Я бы так оценил: пыли много было от «Азовстали», а толку мало», — сказал «Газете.Ru» Гугис.

Бывший сталевар привел второй аргумент против восстановления «Азовстали» — спад потребления на рынке металлургии. «Рынок на спаде, неопределенность царит сейчас», — подчеркнул Гугис.

К тому же, по его словам, восстановление «Азовстали» потребовало бы значительных инвестиций. «У комбината, конечно, был немаленький объем продукции. Но, по сути, они металл на экспорт гнали просто, за любые деньги. А добавленной стоимости у той продукции было мало», — оценил Гугис.

«Надо или нет восстанавливать «Азовсталь» — не хочу это комментировать. Это проблема Украины. Но скажу только, что в мире перепроизводство стали», — заявил «Газете.Ru» член партии «Единая Россия» Михаил Тарасенко, который возглавлял профсоюзный комитет металлургического завода в Таганроге и Горно-металлургический профсоюз России.

Завод вместо завода

Территорию «Азовстали» можно расчистить и использовать для создания других производств. «Надо на месте этой территории построить машиностроительный завод, например. Или станкостроительный. Можно и корабли небольшого класса строить», — предложила профессор Буторина.

Это необходимо сделать хотя бы для восстановления рабочих мест. «На комбинате работали в последние годы примерно 15 тыс. сотрудников, потом примерно 10 тыс. сотрудников. А в 1991 году было 24 тыс. сотрудников, а со смежными организациями — даже 36 тыс. Надо перепрофилировать производство, создать вакансии для мариупольцев. Вот рабочие руки и понадобятся», — сказала Буторина.

Строили советские люди, а достался олигарху

Решение о строительстве металлургического комбината в Мариуполе было принято в СССР в 1930 году. Территорию под строительство размером почти в 11 кв. км. отвели на берегу Азовского моря рядом с Керченским железнорудным районом. Запасы руды в нем оценивались в 426 млн тонн.

«Азовсталь» стал одним из крупнейших металлургических производств в мире и в Советском Союзе, вторым по масштабу после Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина.

Первую партию чугуна получили в 1933-м. Позднее наладили сталелитейное производство. Продукцию «Азовстали» использовали для строительства кораблей, мостов, газопроводов, мельниц. А также рельс. Их поставляли для строительства сибирских «строек века», таких как Байкало-Амурская магистраль.

Во время Второй мировой войны гитлеровцы захватили Мариуполь, и комбинат достался им в рабочем состоянии. Он был объявлен собственностью германской фирмы «Крупп фон-Болен». Уходя из Украины, немцы подорвали цеха комбината. Советская власть восстановила производство в 1945-м.

close Последствия взрывов и стрельбы на заводе «Азовсталь», 23 апреля 2022 года Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, 23 апреля 2022 года Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, 23 апреля 2022 года Последствия взрывов и стрельбы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, 23 апреля 2022 года Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, 23 апреля 2022 года Полную галерею можно посмореть

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«Азовсталь» и прилегающая к нему промышленная зона считается городом в городе. Доменные печи и заводские корпуса соединены железнодорожными путями. Под цехами — подземные переходы протяженностью 24 км. Есть бомбоубежища, собственная ТЭЦ и даже морской порт.

В 1996 году «Азовсталь» вошла в группу компаний «Метинвест». Ее владелец — украинский олигарх Ринат Ахметов. Финансовое состояние Ахметова до проведения спецоперции оценивалось в $11,5 млрд.

На момент смены собственника «Азовсталь», по оценке украинских экспертов, давал 10% всей валютной выручки Украины. А достался Ахметову всего за $50-70 за тонну мощностей по выплавке стали.