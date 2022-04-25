«Приблизились к нормальному уровню»: Путин сообщил о замедлении инфляции в России

Президент России Владимир Путин выступил на совещании по экономическим вопросам. Он заявил, что российская экономика стабилизируется, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям. Российский лидер предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, а также отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок.

Стабилизация экономики

«Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, согласно оценкам специалистов, основную роль сыграли два фактора — динамика потребительского спроса и ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется. Президент рассказал, что после всплеска в феврале-марте потребительская активность начала снижаться и важно не потерять контроль над ситуацией, а также не допустить «разбалансировки экономической динамики».

«С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, а с другой, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов в бюджет. И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательскую способность граждан», — заявил глава государства.

Он также обратил внимание собравшихся «на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Российский лидер пояснил, что по этим показателям власти будут «оценивать эффективность экономической политики».

«В текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг», — заявил российский президент.

Он подчеркнул, что власти принимали и будут принимать меры «по дополнительной поддержке» «граждан, отраслей и предприятий, экономики в целом».

Предложения президента

Путин уверен, что повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано, это решение сработало.

«Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок – это все понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованным, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало», — считает президент.

Он добавил, что Банк России «уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике». По его мнению, «здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере», хотя «это — прерогатива Центрального банка», но важно, чтобы эти действия дополнялись «и решениями по линии правительства».

Путин также предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.

«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% <...> до 9%», — заявил Путин.

Он добавил, что действие программы нужно продлить до конца года.

Кроме того, российский лидер предложил «расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа»: «распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации, которые такого статуса пока не имеют, но уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях».

Затем президент предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал.

«Для предприятий, поставляющий товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов… Предлагаю перенести такие платежи на один год. И сразу хочу уточнить: эта мера коснется всех таких организаций, которые я только что упомянул. В этот список не войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора», — рассказал Путин.

По его словам, точный перечень отраслей будет определен правительством.

«Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал текущего года, а для производственных предприятий — отсрочка распространится еще и на третий квартал. По оценкам, такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудится почти 52 миллиона человек. Она (мера. — «Газета.Ru») позволит бизнесу сохранить около 1,1 триллиона рублей, еще полтриллиона рублей — в третьем квартале», — заключил глава государства.