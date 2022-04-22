«В режиме ошпаренной кошки»: авиакомпании России могут перевести на ГЛОНАСС

Замглавы Росавиации Дмитрий Ядров отправил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко письмо, в котором попросил авиаперевозчиков готовиться к полетам без GPS. Новые рекомендации связаны с возможным отключением американской глобальной навигационной спутниковой системы. Летчик-испытатель Вадим Базыкин считает ситуацию критичной. А в Роскосмосе призывают отечественные авиакомпании перейти на российскую спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС.

Новые рекомендации

«Росавиация поручила «Госкорпорации по ОрВД» «оказывать содействие экипажам воздушных судов при отключении GPS». Пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики. Перевозчикам нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS, и провести с летным составом дополнительные занятия для отработки действий при возникновении сбоев в работе спутниковых систем навигации», — сообщают «Известия», ознакомившиеся с письмом Ядрова.

Согласно документу, на этапе планирования полетов экипажи самолетов должны быть «готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации». Пилотам также рекомендовали «контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку».

Замглавы Росавиации указал в письме, что новые рекомендации были разработаны после сообщения европейского авиарегулятора, опубликованного 17 марта. Согласно ему, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, Черном море, районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

Согласно информации «Известий», сегодня существует четыре глобальных навигационных спутниковых системы: GPS, управление которой осуществляется правительством США, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Compass. Они отличаются сигналом, количеством спутников на орбите и орбитальными параметрами полета спутников. Системы позволяют определять местонахождение с точностью до 3-15 сантиметров.

«Критичный» для России GPS

Летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин рассказал «Газете.Ru», что возможное отключение России от GPS «критично» для полетов.

«Достаточно критично, конечно. Просто люди другому уже давно не обучались. Понимаете, сейчас в Росавиацию берут (пилотов – «Газета.Ru») по иным критериям. Первый критерий – знание английского языка, а второй – умение управлять компьютером. Потому что современный самолет состоит из более чем ста компьютеров. Если самолеты третьего поколения управлялись пилотами, то нынешние самолеты управляются компьютером», — пояснил Базыкин.

По его словам, в течение 2 недель — месяца можно освоить другую спутниковую систему навигации, но пока «не существует» такой «методики летного обучения».

«Надо постепенно переходить на реальные события, пользоваться тем, что есть у нас. Есть система ГЛОНАСС – пользоваться. Если нет системы ГЛОНАСС – пользоваться просто навигационными приборами. Любой самолет оборудован достаточно современной системой навигации, которая позволяет летать и без системы GPS», — добавил заслуженный пилот РФ.

При этом он отметил, что отказ от использования GPS без развития собственных систем может стать «откатом» для российской авиации.

Пересадка на ГЛОНАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что переход на отечественный ГЛОНАСС – единственный выход из сложившейся ситуации.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения, российские авиакомпании продолжали брать в лизинг и закупать иностранную авиационную технику, игнорируя требования установки на ней оборудования ГЛОНАСС. Теперь в режиме ошпаренной кошки будут искать решение. А оно одно — ставить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала и устанавливать приемники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в нашей стране самолетах. Причем в обязательном порядке. Это копеечные расходы по сравнению с ценой жизни пассажиров», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что на всех автомобилях, которые производятся в России или ввозятся в РФ, в соответствии с законодательством с 1 января 2017 года установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.

«Получается, что на десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолетов иностранного производства — нельзя? Верно же говорят, что скупой платит дважды. Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы Бэйдоу, с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение 8 лет. Лучше поздно, чем никогда, господа», — заключил глава Роскосмоса.

23 марта Рогозин заявил, что отключение России от навигационной системы GPS трудно осуществить с технической точки зрения.

«Хочу сказать, что технически это (отключить Россию от GPS, – ред.) сделать очень сложно, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться в направлении других стран», – сказал глава Роскосмоса в эфире Первого канала.

При этом еще в апреле 2018 года Рогозин сообщил президенту России Владимиру Путину, что ГЛОНАСС догнал GPS по точности позиционирования, и «отставания уже не будет».