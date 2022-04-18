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Бизнес

Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу. Как власти поддержат граждан и бизнес

Собянин сообщил о риске потери 200 тыс. рабочих мест из-за ухода иностранных компаний

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Около 200 тыс. человек в Москве могут потерять работу из-за ухода или приостановки деятельности иностранных компаний в РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На программу поддержки сотрудников, находящихся под риском увольнения, власти выделили 3,36 млрд руб. В рамках этой программы городские власти предложили организовать временные и общественные работы, а также обеспечить субсидирование тех предприятий, которые будут массово трудоустраивать уволенных сотрудников зарубежных компаний.

Порядка 200 тыс. человек могут потерять работу в Москве из-за ухода и приостановки деятельности иностранных компаний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что на прошлой неделе власти утвердили Программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию выделят 3,36 млрд руб.

По словам мэра, программа призвана максимально облегчить трансфер работников под риском увольнения со старого места работы на новое.

Собянин отметил, что между объявлением о приостановлении работы компании и ее фактическим закрытием «проходит достаточно много времени», поэтому в течение нескольких месяцев сотрудники могут находиться в вынужденном простое.

«На этот случай мы предлагаем организовать временные работы – комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые сотрудники будут получать дополнительный доход», — написал Собянин в своем блоге.

Кроме того, для уволенных сотрудников организуют общественные работы. Такую возможность предоставят летние павильоны «Здоровая Москва», центры госуслуг «Мои документы», а также парки и другие организации Москвы.

Собянин также пообещал, что предприятия, массово трудоустраивающие работников, могут получить бюджетные субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам.

Планируется, что новая программа поможет в трудоустройстве более 58 тыс. работников организаций, приостановивших свою деятельность.

По словам мэра, около 12,5 тыс. работников пройдут переобучение, а порядка 39 тыс. человек будут трудоустроены на временные и общественные работы.

Инициативы столичных предпринимателей

Городской штаб по защите бизнеса получил от московских предпринимателей более 500 предложений о мерах по уменьшению негативного эффекта от санкций.

В частности, инициативы касаются совершенствования законодательства и новых мер поддержки. Как сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, часть из них уже проработана и одобрена, а остальные находятся на рассмотрении.

«Например, в столице скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для IT-компаний. Мы анализируем все инициативы делового сообщества», — рассказала Сергунина.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что специалисты штаба постоянно работают над совершенствованием условий для ведения бизнеса в Москве.

«В период санкционных ограничений они в усиленном режиме консультируют предпринимателей. Обратиться за поддержкой может любой желающий», — отметил Фурсин.

Поддержка граждан и бизнеса

Собянин также рассказал, что власти утвердили новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей. Так, для детей до 18 лет устанавливается единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи. Пособия смогут получить семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве.
 
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Для поддержки малого и среднего бизнеса власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования. По словам мэра, онлайн-кредиты по конечной ставке 13,5% на любые цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в любой отрасли экономики. При этом максимальный размер кредита составит 5 млн руб., а срок субсидирования процентной ставки – 9 месяцев.

Западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, а зарубежные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и объявлять об уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине. 18 марта Сергей Собянин сообщал, что около 300 иностранных компаний приостановили работу в Москве.

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