«От 17 до 20%»: Кудрин спрогнозировал рост годовой инфляции в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду выступил в Совете Федерации с отчетом о работе возглавляемого им ведомства в 2021 году. Он заявил, что инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%.

«Другой темп инфляции»

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким. Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне», — приводит ТАСС слова Кудрина.

Позже, во время беседы с журналистами, глава Счетной палаты заявил, что экономике России понадобятся минимум два года на перестройку, если западные санкции продолжат действовать.

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется, что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше. Я бы сказал, что это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», — подчеркнул Кудрин.

Замедление инфляции

Ранее в среду в Совфеде выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он констатировал, что недельная инфляция в России со 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66%.

«К сожалению, ажиотажный спрос одновременно с сокращением импортных поставок вызвали волну повышения цен. Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна была как можно слабее и короче. Все же, в течение первых трех недель после ввода санкций цены росли в среднем на 2% в неделю. Затем их рост стал замедляться — сейчас он составляет менее 1% в неделю. Последние данные за прошлую неделю (со 2 по 8 апреля – «Газета.Ru») — это 0,66%», — приводит слова Белоусова «Интерфакс».

Чиновник констатировал, что с начала санкций потребительские цены выросли в среднем на 10%. Сахар и так называемый борщевой набор подорожали на 50-60%. Стоимость продовольственных товаров длительного хранения (соль, мука, крупы) увеличилась на 10-20%. А цены «на непродовольственные товары, где высока зависимость от импорта», выросли на 16%.

По словам Белоусова, в 20-х числах марта потребительский спрос на социально значимые товары стабилизировался, началось восстановление запасов в розничной торговле, по основным группам товаров они достигли нормы.

«Так, по сахару запасы составляют уже более 2-х недель, по подсолнечному маслу — более 5 недель, муке и крупам — 5-6 недель, детским смесям и консервам — 10-12 недель. Сегодня ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем», рассказал первый вице-премьер.

Белоусов добавил, что «для максимального снижения последствий скачка инфляции по поручению президента РФ разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми».

Ускорение инфляции

Согласно информации РИА «Новости», новые прогнозы Банк России и Минэкономразвития представят в апреле. ЦБ также провел в начале марта опрос аналитиков, согласно которому годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в 2023 году — 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата, инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля составила 0,99% после 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта и 2,22% с 26 февраля по 4 марта.

Кроме того, 8 апреля Росстат сообщил, что инфляция в России ускорилась до 7,61%, а в годовом выражении она выросла до 16,69%. Кроме того, служба зафиксировала рост потребительских цен на 8% в 32 субъектах страны.

Согласно исследованию Росстата, продовольственные товары в марте подорожали на 6,73% по сравнению с февралем и на 17,99% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 11,25% и на 20,34% соответственно. Стоимость услуг в марте выросла на 3,99% в месячном выражении и на 9,94% в годовом.

8 апреля Банк России констатировал, что годовая инфляция в стране будет расти, а внешние условия для экономики РФ «остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность». Финансовый регулятор также понизил ключевую ставку до 17,00% годовых.

«Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

Решение о понижении ключевой ставки, по мнению финансового регулятора, «отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности».

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — заключили в ЦБ.